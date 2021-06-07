疫情嚴峻，疫苗緊縮，北市議員林穎孟質疑，北市分配到5萬4000劑疫苗，截至5日卻還有46％、2萬5083劑還沒打，批柯別當壞榜樣。北市副市長黃珊珊7日晚間PO影片，開頭就說「講到這就很氣！」說明6日已打完4萬6000劑，市府自己專案的已全打完，剩下的7392劑還在各醫療院所，醫院因考量醫護人員不能同時打了後發燒、不能上工，所以要分3班輪流打。

「就很氣，講到這就很氣！」黃珊珊「眼神死」地無奈表示，疫苗要先看分到多少，才能看花多少時間打，1日拿到5萬4000劑疫苗後，到了6日已打完4萬6000劑，那為何這麼慢？因還有7392劑在醫療院所，由各大醫院會分配下去，那醫院為何這麼慢？因裡面有3班醫護人員要分開輪流打，不可能同時間所有人都打。

黃珊珊說，市府自己專案剩的400多劑已在今（7）日全打完，她覺得要比誰先打完，這沒啥好比，北市和其他縣市不一樣，量能很吃緊，不能同時打完發高燒，然後都不能來工作，必須要顧及身體狀況，她認為一直吵這個東西的人是想去轉移焦點，「誰會故意把疫苗放家裡不打？」她也相信醫院一定會盡力去打完。

對於大型場館當作疫苗接種站，黃珊珊強調，第一波AZ疫苗進來時，就已在準備施打大量疫苗時要做什麼，也都計畫好動線，包括醫師問診、打完後留院觀察30分鐘，打多少劑、需要多少面積，每平方公尺多少人，花博爭豔館、和平籃球館、台北體育館、小巨蛋這4大場館共可1天打完近3萬8000人，其中花博爭豔館1天就可打完1萬7928萬劑，但這只是目前評估。

她還說，因尚有各大醫院、12個門診部門，300、400處合約醫院診所，要看看疫苗何時來，倘若把所有大場地都弄好，結果疫苗沒來，那就白搭了，來多少疫苗就準備多少場地，不可能都弄好，然後沒半個疫苗可打。

(中時 )