台灣本土疫情炸鍋連連，民眾為了宅家救國，只好餐餐叫外送，讓外送員格外辛苦。日前，一名外送員就在臉書社團「外送師ㄟ543」發文，稱自己某日送餐到台北市陽明山一間透天厝，並擺放門口時，突然被屋主叫住，當下他以為遇到想刁難的奧客，豈料下一秒得到顧客1000元紅包小費，神展開的劇情讓該外送員驚呼「我才不羨慕別人均7均8，我現在就要回家，小費1000我就爽翻天。」

根據臉書「外送師ㄟ543」該貼文指出，一名外送員高呼「我真的他媽從沒有見過那麼大方的人」，因為日前他送餐到台北市陽明山一間透天厝時，餐點一擺放在門口，屋主隨即請他先不要離開，當時原PO心裡充滿OS，心想對方可能想找碴、找麻煩，但下一秒劇情急轉直上，一名斯文、清爽的大叔走了出來，取餐時還在一旁放了一個紅包，以手指向外送員示意後，便瀟灑的轉身進屋，此時外送員才明白是原來要給小費，讓他受寵若驚。

更讓原PO想不到的是，顧客一次就給了1000元，難以言喻的心境轉折，讓原PO忍不住上網PO文分享喜悅，並直言「剛還在想你是不是鯛抱歉啊，果然住這種透天的人都比較大方吧」、「不妙，是藍色的！拿出來，X，真的是藍色小朋友」。

拿到這樣難得的驚喜包，外送員坦言自己隨後就拉休回家，回程還思考接下來幾天要不要跑外送，畢竟現在是疫情期間，加上「因為運氣已經用完了，下次希望不要出車禍還什麼的，如果大家送到陽明山，你注意，你可能會收到超屌小費。」

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(中時新聞網)