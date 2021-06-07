台灣本土疫情持續延燒，不少藝人因此停工，並呼籲大家乖乖待在家防疫，尤其端午連假將至，政府也喊話希望民眾減少連假南北移動，避免造成防疫破口，而本土劇女神曾莞婷也跟著喊話「乖乖宅在家」。

曾莞婷7日在臉書發文，呼籲網友：「為了你愛的人跟愛你的人，乖乖宅在家，就是保護他們最好的方法。」並在文末打上hashtag「忍耐」，與大家共同勉勵；曾莞婷隨文更附上一張雙手比心的辣照，只見她面露甜笑，身穿亮片禮服，胸前開深V的設計，使得北半球呼之欲出，意外成為亮點，整個人優雅又不失性感。

曾莞婷辣露球太搶鏡。（圖／翻攝自臉書）

而貼文Po出後，吸引許多網友認同留言「好想趴趴走，但是要忍住啊」、「端午別返鄉，留在原地，拜託」、「還好我很宅，然後女神真的是太美了」、「莞婷女神的話要聽，宅在家就是保護他們的最好方法」。

曾莞婷除了傳遞正確的防疫觀念，之前就曾發起「你喝歸零 醫護我挺」活動送飲料給4家醫院，感謝第一線工作的醫護人員並表示：「台灣最美的風景是人，謝謝你們為了我們堅守崗位，讓我們一起為歸0加油」，更用視訊的方式替急診同仁們加油打氣，暖舉曝光被大讚女神人美心更美。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)