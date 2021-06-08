本土疫情持續嚴峻，指揮中心7日公布新增211例本土確診個案，其中雙北確診者仍佔多數，眼看端午連假即將來臨，儘管政府及醫護紛紛向民眾呼籲退票，減少人流移動。對此，兒科急診醫師謝宗學認為，台灣現在人人都可能是感染者，單靠自發性防疫幫助有限，返鄉車潮恐導致更嚴重的醫療崩潰效應，14天後就是中南部疫情大爆發的開始。

端午連假將至，為避免過多人群移動，交通部長王國材要求台鐵、高鐵啟動降載措施，針對訂票率達20％的列車車票進行鎖定，不再開放對外售票；這段期間退票也免除手續費。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書上坦言，對端午節人流北南移動的後果感到憂心。

謝宗學指出，一個無症狀感染者，就可能造成多人家庭群聚傳染，然後再向外等比級數擴張，只要有數十個傳播者南下移動，即可能造成該區域上百人染疫。謝宗學說，目前北部疫情尚未平息，醫療量能逐漸吃緊，需要中南部醫院來接手大量雙北重症病患，這時若爆發如雙北等級大規模社區疫情，原本醫療量能就比不上北部的中南部，就可能發生更嚴重的醫療崩潰效應。

儘管雙鐵已啟用「鎖位降載」措施，謝宗學坦言，「沒有公權力強制介入，只是道德勸說民眾自發性不移動，防疫效果有能多少？我很存疑。」尤其在台灣爆發大規模社區疫情的時空背景下，人人都可能是感染者，且確診者在發病前兩天就具有傳染力，認為一般的家庭生活中根本不可能做好完整的個人衛生防護。

「說極端點，現今台灣只有兩種人：確診者和疑似確診者。」謝宗學指出，只有將人流聚集和移動的機率儘量壓低，才有機會在短時間內讓疫情從高原期緩步走向下坡路段。若端午連假依然有一定程度的人流移動，連假結束後 14 天內，「就是中南部疫情爆發的開始。」

(中時新聞網)