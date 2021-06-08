高雄人夫阿雄（化名）前年7月在屏東開車被人追撞，因賠償事宜與肇事女子相熟，2個月後兩人一起開房，肇事女用手替阿雄「服務」；豈料一開門發現妻子阿玲（化名）與徵信社人員站在外面，當場被活逮；事後阿玲對兩人提告求償，中途卻對「小三」撤告，阿雄越想越不對勁，更發現肇事女竟然是徵信社負責人，阿雄向法官喊冤，認為是阿玲外遇在先，對他「設計離婚」；不過高雄地院審理認為，無論是否遭到設計，阿雄與婚外女子發生手淫之猥褻行為是事實，判他得賠6萬元。可上訴。

根據判決書，阿玲提告，丈夫阿雄於2019年9月某日與一名女子在高雄出遊，凌晨並一同入住旅館；阿玲會同員警當場逮到兩人超乎正常友誼、損害配偶權的行為，因此向兩人提告求償60萬元，不過之後阿玲對該女撤告。

不過阿雄卻喊冤，表示是妻子外遇在先，並一再用「你去死吧」、「滾出我的生活」、「搬回去屏東住」、「討厭看到你」、「噁心」、「離婚趕快辦一辦」、「看到你就想吐」等言語逼他離婚。

此外，阿雄更說自己與女子發生的車禍僅是輕微擦撞，對方卻表示不要出保險理賠，主動留聯絡方式接近他，肇事女主動表示要來高雄、吃飯餐廳也是她選好，餐後又主動約散步，期間頻頻表示不勝酒力需要休息，因此阿雄才找旅館讓對方休息。

女子休息1個多小時後表示可以離開，豈料一打開房門，就看見妻子、丈母娘、徵信社人員在門口等著他。且事後妻子對女子撤告，他更發現肇事女竟是新竹某徵信社的負責人，懷疑一切都是妻子為了離婚，找徵信社設局。

不過法官調閱此案警詢筆錄發現，阿雄為證明不是自己主動，將他與女子房內互動鉅細靡遺交代，表示女子不但躺在他肚子上休息，主動將衣服脫掉，全裸磨蹭他，最後還幫他打手槍。

法官認為，無論阿雄是否遭到設局，他明知自己是已婚之人，且在無脅迫情況下，自願與人發生手淫之猥褻行為，雖然無達到性器接合之程度，但不忠於婚姻、損害妻子配偶權是事實，判決他須賠償6萬元。可上訴。

(中時新聞網)