年僅19歲的穆塞提在法網男單16強戰，讓世界球王喬柯維奇嚇出一身冷汗。（美聯社）

世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）台北時間7日在法國網球公開賽男單16強戰，完成了個人生涯第5次先輸兩盤的逆轉勝，比賽進行到第五盤進行到一半義大利對手穆塞提（Lorenzo Musetti）退賽，喬帥以6比7（7）、6比7（2）、6比1、6比0、4比0晉級8強。

2016年拿下法網男單冠軍的喬柯維奇，上一次在法網止步16強是2009年，這回他面臨差點在16強提前落馬的危機，但他克服了考驗，連續12年法網打進到8強。

在這場比賽之前，喬柯維奇3場比賽都是直落三獲勝，沒想到卻是19歲的穆塞提給他巨大的考驗，但前兩盤搶七才讓出的喬帥，第三盤終於找回球王顏面，取得3比1局數領先後，接下來連搶13局，讓氣勢完全回到自己這邊。

而前兩盤得了85分的穆塞提，在後三盤只拿到17分，有好幾局被喬帥直落4分帶走，未能成為網球進入公開化年代以來，第8位首次參加四大賽就晉級8強的球員。

(中時 )