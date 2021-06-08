23歲張姓女子和宋姓男子在桃園一間摩鐵開毒趴，徹夜狂歡後，宋男一早發現張女陷入昏迷，急叫救護車送醫，張女於中午宣告不治，警方接獲醫院通知循線到摩鐵調查，驚見宋男仍在房內自嗨，起出笑氣、毒咖啡包等，張女體內也驗出安毒等，但宋全推給張女，訊後被依毒品罪嫌送辦。

檢警調查，張女和宋男相約桃園一間摩鐵狂歡，隔天早上8時許，宋男清醒時發現張女昏迷叫不醒，請旅館幫叫救護車急送醫，自己則留在房內，醫院幫張女急救，發現情況不樂觀，通知警方尋找家屬。

桃園警方循救護車送醫路線，返回摩鐵調查，從旅館人員獲悉還沒退房，上樓驚見宋男還在房內，且地上散落笑氣用氣球和鋼瓶，追問下宋男才坦承和張女吸毒助性，不但有吸食笑氣，還有施用毒咖啡包，雙方也發生關係，但卻把一切推給張女，稱咖啡包是張女提供。

警方報請檢方相驗，張女身上驗出安非他命、搖頭丸等毒物反應，但詳細死因仍待釐清，宋男則被依毒品罪嫌函送法辦。

★少一份毒品就多一份健康，中時電子報提醒您遠離毒品★

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品，珍惜生命，健康無價，不容毒噬！

(中時 )