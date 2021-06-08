雲林縣6日出現首例確診死亡個案，死者為案10663的台西鄉蚊港村77歲老翁，其53歲兒子與2名就讀國中的孫子與孫女也都確診，其家境清寒，在醫院隔離的兒孫無法處理後事，雲林縣夜市慈愛會雖因疫情善款短缺，但還是設法湊出7萬元，為老翁送上最後一程。

案10663老翁為中低收入戶，確診死亡後，雲林縣政府民政處與鄉公所立即協助申請相關救助，雲林縣夜市慈愛會獲知老翁困境，派員前往其住家協助，希望把後事辦妥，免得其兒子與孫子、孫女擔心。

慈愛會表示，會員都是夜市的攤販，10餘年來捐款幫助無力安葬的弱勢家庭，今年因疫情衝擊，大家生意大受影響，善款也入不敷出，但得知老翁需要幫忙，還是想方設法湊錢，希望死者安息、家人不要擔心全心抗疫。

慈愛會曾推動殯葬管理條例「艱苦人條款」，2017年5月在立法院3讀通過，2018年5月正式公告上路，幫助低收入戶免除火化、塔位費用，面對今年疫情嚴峻，也建議雲林縣政府能協助確診死亡且家境貧困者安葬，幫助弱勢家庭度過疫情難關。

老翁鄰居說，老翁體弱多病，全靠兒子打零工維持1家4口生計，確診病逝後沒有親友可以幫忙處理後事，幸好有慈愛會及時伸出援手，讓老翁得以安息，兒孫能夠安心，可說是功德無量。

(中時 )