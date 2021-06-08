【回憶殺】港星梁朝偉曾和大陸女星湯唯合作2007年電影《色．戒》，兩人在片中有大膽的床戲，由於演技實在太逼真，不少觀眾都好奇該不會來真的，對此，梁朝偉、湯唯受訪時都有做出回應。

《色．戒》是奧斯卡導演李安的嘔心瀝血之作，為了讓電影更加完美，他歷經無數次的角色面試，不惜淘汰掉舒淇、章子怡和劉亦菲等知名女星，終於在茫茫人海中尋覓到當時還是新人的湯唯，認定其能純能慾，身上有王佳芝的影子；男主角則由梁朝偉擔任，當年他正在思考如何突破自己的戲路，聽聞李安在找適合的人選，認為這是一個大好機會，便主動出擊，順利拿下易先生的角色。

湯唯飾演女間諜王佳芝，企圖勾引敵對易先生（梁朝偉 飾）。（圖／中時資料照）

《色．戒》是改編張愛玲的同名小說，李安參考原著後，覺得王佳芝是個缺乏父愛的女子，加上跟易先生的情感錯綜複雜，便想出「迴紋針體位」，讓湯唯像個嬰兒緊密相依梁朝偉，意境到位又兼顧畫面的美感。為了使兩位演員更入戲，李安特意清場，僅留下湯唯、梁朝偉、自己和攝影師共4人；據悉，湯唯和梁朝偉在拍攝時，情緒徹底融入角色，演到激情處完全無法自拔，連李安都落淚，他回憶道：「記得有天我在旁邊哭到不行，梁朝偉還來安慰我說『導演，我們只是露個皮肉，你要保重』」。

湯唯和梁朝偉拍床戲時非常敬業，不僅三點全露，還捨棄替身。（圖／中時資料照）

電影上映後，這段迴紋針情慾戲果真引起熱烈迴響，湯唯因此爆紅，成為家喻戶曉的大明星，細膩的表演也獲得金馬獎肯定，勇奪最佳新演員獎、提名最佳女主角。事後，湯唯和梁朝偉都曾在訪問中被問到是否假戲真做？個性大方的湯唯沒閃躲，正面回應：「電影中我們只是在做生孩子該做的事情而已。」並讚美梁朝偉是個非常專業的演員，拍攝時許多技巧都掌握得很好。至於梁朝偉，他巧妙的回應：「在身體相互碰撞的時候，確實如假戲真做！」

不過，傳出劉嘉玲雖然事先就知道梁朝偉會拍露骨戲，但在電影首映會看到如此大尺度的畫面，還是忍受不了怒氣，中途就臭臉離場；隨著時間的沖淡，劉嘉玲才對外表示「本人不在意」。

(中時新聞網)