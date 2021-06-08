各國職棒延長賽的賽制或多或少有些不同，這些不同對運彩「大」「小」分玩法有關鍵性的影響，今天就來跟大家談一談。

棒球延長賽的投注眉角

台灣運彩總經理林博泰。(台灣運彩提供)

首先美職的延長賽近2年增加了所謂的「突破僵局制」(Tiebreaker)，第9局結束時如果還是平手，第10局一開始在無人出局的情況下，攻擊方由第9局最後的棒次直接站上二壘，並由接續的棒次負責打擊，有助於攻擊方快速得分，突破僵局，以此類推直到分出勝負為止；其次日職的延長賽近2年也做了一些改變，去年從原先最多延長至第12局縮短為第10局，今年乾脆直接以9局的和局做收，不再進行延長賽；至於中職及韓職則是維持以往的制度，都是最多延長至第12局，只是中職如果遇到同一場地一日兩場之比賽，第一場比賽就不進行延長賽；至於韓職則是如果是週一的賽事或是雙重賽則不進行延長賽。

美職突破僵局制說明。(台灣運彩提供)

新冠疫情前後各國職棒延長賽制度彙整。(台灣運彩提供)

美、日職延長賽的賽制下，「場中投注」(Live Betting)接近第九局時，如果覺得比賽很可能會進入延長賽，在投注「大」「小」分玩法時要特別注意，因為美職是採「突破僵局制」，延長賽2隊得分的機會均大增，比賽結果開出大分的可能性會提高，至於日職因為直接以9局比賽的結果做收，那麼開出小分的可能性就相對較高，提供給大家參考。

美職及日職進入延長賽前可以注意的眉角。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)