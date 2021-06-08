本土新冠疫情不斷擴大，近日確診案例數多次「校正回歸」，使得接種疫苗成為全民關注的焦點。然而，在疫苗施打的族群中，孕婦是否能列入接種對象，也引來許多的討論。由於過去孕婦和正處哺乳期的婦女都被排除在臨床試驗外，究竟疫苗能否提升孕婦母體與胎兒的安全？《美國婦產科雜誌》的1項研究顯示，孕婦和未懷孕者接種新冠疫苗的反應無顯著差異，孕程中可能產生併發症的機率也無明顯增加；而美國新聞也曾報導，孕婦罹患新冠肺炎後，病情演變為重症呼吸衰竭甚至死亡，風險實在不容小覷。

●胎盤作用不只供應養分 孕婦妊娠期間扮演關鍵角色

婦產科專家王炯琅院長表示，當附著於子宮內膜上的受精卵變成胚胎，胎盤就像是胎兒在發育成型的第1個器官組織，於妊娠初期即開始發揮功能，母體經由子宮、胎盤到臍帶，輸送血液中的養分與氧氣，使胎兒順利生長發育，同時胎盤兼具胎兒肺臟、肝臟和腎臟的功能，幫助胎兒排出體內的代謝廢物。

胎盤除能供應養分之外，也具有保護防衛功能，媽媽的抗體能透過胎盤和臍帶傳送給胎兒，值得注意的是，目前多項觀察指出，新冠病毒似無法直接通過胎盤。美國紐約大學就有研究認為，孕婦若感染COVID-19，除非是症狀嚴重的情況下才會引起胎盤功能變差，若是無症狀或輕微感染，新生兒出生後經過篩檢顯示陰性反應，代表胎兒並不會受到感染。

胎盤的環境對胎兒發育至關重要，除了極少見的先天性胎盤發育異常外，孕期中可能出現前置胎盤、嚴重妊娠性高血壓或其他疾病造成胎盤早期剝離等。王炯琅院長說明，前置胎盤常常在懷孕7個月後發生出血症狀，臨床會以安胎藥並臥床靜躺來避免大出血，婦產科醫師也會評估胎兒的發育曲線與肺部成熟度，來判斷是否需提早進行剖腹生產。

●胎盤不再是醫療廢棄物 是珍貴幹細胞資源

全球自2010年開始間質幹細胞臨床研究案開始，分別從骨髓、成人脂肪以及胎盤、臍帶中取得幹細胞來源。其中新生兒胎盤、臍帶、羊膜過往被視為醫療廢棄物，現已證實是最原始、最年輕，富含活性、品質最好的間質幹細胞來源，未來很可能應用在許多疾病的治療上，因此保存此珍貴資源，事前的規劃與保存方式更顯重要。

間質幹細胞具有修復損傷或病變器官的細胞或組織的特性，近年來被廣泛研究在臨床治療上，目前臨床治療的適應症，主要應用於血液疾病和免疫疾病方面。其他如幼兒腦性麻痺和自閉症、年長者的退化性疾病如帕金森氏症、阿茲海默症、退化性關節炎、軟骨損傷、心肌梗塞引起的心肌細胞受損糖尿病等等，都有許多的臨床研究試驗開展進行中。

●幹細胞儲存條件極其嚴苛 及早儲存保障未來

王炯琅院長指出，幹細胞的收集和保存過程中最怕受到汙染，因此孕婦生產過程中將臍帶、胎盤從母體脫離時，周遭環境消毒必須嚴謹，避免病毒和細菌感染；其次，送進GTP實驗室後的處理流程、品質管控和萃取技術等，均須高標準的作業流程，以確保幹細胞數量與品質。最後選擇具有國內外認證的國家級儲存庫來妥善保存，才能有效延續幹細胞最佳的品質、活性與數量。

現今幹細胞治療可運用於自體和家人，年初衛福部有條件開放異體細胞治療的大門，許許多多相關的臨床實驗正在進行中，王炯琅院長不諱言，以往媽媽可能會考慮寶寶或家人發生血液和免疫疾病機率低，造成幹細胞儲存的意願不高。

但許多研究數據顯示，間質幹細胞對於年長者的退化性疾病、神經系統疾病可望達到驚艷的治療效果。隨著再生醫學時代的來臨，未來細胞治療、組織器官的再生，治療現在束手無策的疾病，都已有顯著且令人驚艷的進展。及早儲存珍貴的間質幹細胞（臍帶、胎盤與羊膜），以備未來自己與家族隨時可以使用，延續生命的存在與價值。

(中時新聞網)