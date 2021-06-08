新冠病毒源自實驗室的假說愈來愈受到關注，2名美國科學家指出，有2大科學證據讓他們相信，新冠病毒是人造怪物，從武漢實驗室外洩。

新冠病毒源自於武漢實驗室？

綜合《紐約郵報》、英國《每日郵報》、「國際財經日報」網站報導，美國臨床生物製藥公司「Atossa Therapeutics」創辦人奎伊（Dr. Steven Quay）及勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）前首席科學家穆勒（Richard Muller）6日投書《華爾街日報》，指出有確切的證據顯示新冠病毒是人造怪物，在實驗室中進行優化、提升傳染力後外洩，導致全球爆發疫情。

2名科學家提出的一項證據和「功能增益」（gain-of-function）研究相關，功能增益研究是微生物學家修改病毒基因組、以改善病毒特性的研究，這類研究可能會讓病毒更具傳染力或是更致命。

奎伊等人指出，2個精胺酸排列會提高病毒的致死率，在能夠連續產生2個精胺酸的36個可能基因組配對中，功能增益研究中最常使用的序列是CGG-CGG，又稱為雙CGG序列（double CGG sequence），他們說實驗中最常插入這種序列是因為隨時可用而且方便，科學家也有大量的使用經驗，和其他35種可能配對相比，CGG-CGG的另一項優勢是它創造了一種信號，讓科學家追蹤得到。

不過他們也指出，從未在包括SARS、MERS等冠狀病毒家族中自然發現CGG-CGG序列，卻唯獨在新冠病毒CoV-2中發現了這組序列，他們解釋，如果其他病毒沒有這個序列，CoV-2病毒根本就無法從其他病毒那裡獲得這個序列，「人畜共通起源的支持者必須解釋，為什麼新型冠狀病毒在變異、重組時恰巧選擇了最不受歡迎的組合方式，為什麼它複製了功能增益研究人員會做出的選擇？」

The Covid-19 pathogen has a genetic footprint that has never been observed in a natural coronavirus, write @quay_dr and Richard Muller https://t.co/kIVGvITFwz — WSJ Editorial Page (@WSJopinion) June 7, 2021

他們指出，考量所有隨機可能性，冠狀病毒採取人類科學家才會使用的罕見、非自然組合方式，意味著新冠病毒起源最可能的理論一定是從實驗室外洩。

除了有明顯的「功能增益」工程痕跡外，奎伊與穆勒指出另一項「最有說服力」的證據是CoV-2的基因多樣性，和SARS、MERS的冠狀病毒有巨大差異。

兩人指出，SARS、MERS的冠狀病毒已被證實起源自大自然，它們進入人群後快速演化，一直到最具傳染力的病毒形式成為主流。

相較之下，此次Covid-19大流行的新冠病毒CoV-2從一開始被偵測出來時，就已經證實具有高度傳染力，他們表示，這麼早期的優化是「前所未見的」，顯示病毒在公開傳播之前就已經經歷了很長一段時間的適應期，目前已知科學上能夠達成這種境界的唯一方法是「模擬自然演化」，也就是在人類細胞上培養病毒，直到達成優化，「這也就是功能增益研究在做的事。」

這2項證據讓奎伊及穆勒深信新冠病毒是在實驗室發展出來的，他們斷言，武漢病毒研究所以進行「功能增益」研究聞名，那裡的科學家會故意對病毒增壓，以提升致命力。

(中時新聞網)