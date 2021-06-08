你聽過生病後有了「腹水」的狀況嗎？腹水，代表肚子裡的空腔裝進了一堆水，究竟有哪些原因會導致腹水的問題呢？一起來看看。

●腹水帶來的症狀

一般人的肚子裡，有時可能也存了一些液體，但量不多，通常就小於一罐養樂多的量。然而，若肚子愈來愈鼓，裡面多了一堆水，會發生什麼問題呢？

首先大家會想到的大概是「體重變重」。而患者自己會覺得肚子愈來愈脹與緊繃感。腸子泡在一堆水之中，動的會比較差，因此患者吃東西後很快就覺得脹、噁心，容易打嗝。當腹腔壓力變的更大，患者還會因為血液回流不佳而出現痔瘡，以及下肢腫脹的問題，又或跑出肚臍或腹股溝的疝氣。腹壓太大壓迫到胸腔影響呼吸時，則會有喘不過氣的感覺。

所以，別以為腹水是小事，腹水讓身體愈來愈沉重，負擔好大，讓一些原本生活中習以為常的事情，像是進食、喝水、走來走去，都變得好困難、好辛苦，生活品質大打折扣。不僅如此，肚子裡存了太多水，還會引發腹內感染，而讓人有發燒、肚子痛的狀況。當體內積了太多腹水，會讓體液失去平衡，腎臟功能也因此會失調、變差。

●那為什麼會跑出腹水呢？

最常見的原因是肝硬化引起的。當肝臟狀況不好，許多細胞都因纖維化失去正常功能，肝臟硬化纖維化之後，會引起肝門靜脈的血液難以回流，門脈壓升高，導致一連串問題，最後血管內的液體就滲透到腹腔積存，也就是造成腹水。另外，肝臟失能之際，體內白蛋白會變少，蛋白質濃度太低，同時也會讓血管內滲透壓低，引發腹水。而引發肝硬化的原因就很多啦，脂肪肝、喝太多酒、B型肝炎、C型肝炎等都屬於常見的肝硬化原因。

另外則是有腹內癌症的患者，也很可能有腹水的出現，我們稱為惡性腹水。癌細胞可以是影響到腹腔內一層叫做「腹膜」的組織，又或是癌症轉移到肝臟，都會引發腹水。有幾種癌症比較容易造成腹水，像是卵巢癌、胰臟癌、肝癌、及大腸癌，若癌症狀況愈嚴重，或是治療後再度復發時，就可能出現腹水。

心臟衰竭、腎臟衰竭、或本身因腸道問題或營養不良而白蛋白濃度低時，也會出現腹水。

引發腹水的可能原因。(圖/照護線上提供)

●如何診斷腹水？

很多人會說，我怎麼知道肚子脹起來的時候，是宿便太多、脹氣嚴重、脂肪太多，還是多的是一肚子水呢？其實要分辨並不難，用身體檢查與超音波就差不多能確定診斷是否為腹水了。

然而，我們剛剛說過最常見的腹水原因是肝硬化或是癌症，因此在診斷腹水之後，更重要的事情是要找到引發腹水的原因。

如果患者本身就有B肝、C肝、或酗酒等問題，我們可能會先猜是肝硬化引發的腹水，這時就要抽血檢驗肝功能，做腹部超音波時也要注意患者是否有肝硬化、肝腫瘤等問題；若擔心患者腹內藏有癌細胞，還可以依據身體檢查的結果，考慮利用陰道超音波、腹部電腦斷層、大腸鏡等影像學檢查，找出是否有癌症問題。

那為什麼會跑出腹水呢？

要了解腹水從何而來之際，也可以直接檢驗，用針抽取做穿刺檢查，抽出一些腹水做檢驗，由化驗來確定裡面白血球高不高、有沒有細菌、是否有出血、有沒有癌細胞等，就能找出引發腹水的原因，再根據病因來做適當的處理與治療。

●有腹水該怎麼辦？

現在體內有個東西「腹水」變多了，我們該怎麼辦呢？方法就是「減少腹水形成」，與「增加腹水排出」。

◆減少腹水形成

飲食少鹽，當減少從食物攝取的鹽量，可以減少身體內水分的堆積。可以請教醫院的營養師，了解如何施行減鹽飲食（每日食鹽攝取量小於1.5克）。記得，不是使用低鈉鹽就沒關係喔，低鈉鹽通常代表的就是「高鉀」，而會讓體內鉀離子升高，這有時也會帶來麻煩事的，請不要想說使用低鈉鹽就可以吃多一點。

減少水分的攝取，也能減少體內腹水的堆積。如果平常有在喝酒，就得戒酒了！畢竟酒精還是可能導致肝功能失衡，增加腹水問題的嚴重度。

另外，補充白蛋白也能增加血管內的滲透壓，藉此減少水分滲漏到腹腔的程度。要快速補充時可以選擇點滴的補充製品，若是長期營養不良者，也可以改變飲食習慣，多從食物中攝取優質蛋白質。

◆ 增加腹水排出

為了增加水分的排出，可以考慮使用利尿劑，利尿劑有針劑也能口服使用，醫師會看患者病情決定使用哪一種。

假使腹水已經造成了嚴重的症狀，肚子很緊很繃，甚至腹壓太大，讓胸腔無法好好擴張，吸進的空氣量變少，患者覺得呼吸不順、喘不過氣，就可能要考慮直接從肚皮抽出多一點的腹水，直接減輕患者的腹壓。醫師會先在超音波的指引下，用針頭戳進腹腔，再接上引流的管路，連接空瓶，一次可能引流個一千到三千毫升，甚至四、五千毫升。然而，在這過程中要注意患者的血壓，避免突然血壓過低而休克。另外，直接放水屬於治標不治本的方式，幾個星期後，肚子可能又再度脹起來。

那我們該拿一直反覆發生的腹水怎麼辦呢？如果病因是肝硬化引發，可能要考慮的肝臟移植這個最後手段。如果因為癌症而誘發腹水的話，通常代表癌症病情已經比較棘手，這時重點就在於根據不同的癌症狀況趕緊進入化學治療、標靶治療，或考慮手術處理的可能性。

(中時新聞網)