國內疫苗短缺，只打一劑或混打，是政府和民眾不得不考慮的選項，到底混打有什麼優缺點？會不會副作用更多？安全性和保護力又如何？專家指出，只要符合3大前提，混打會是值得考慮的選項。

國內目前最多的是AZ疫苗，但AZ疫苗的血栓疑慮、加上數據顯示保護力不比莫德納和輝瑞疫苗，雖然疫情爆發，民眾施打意願明顯提高，但還是讓許多人對AZ疫苗怕怕的。接著其它廠牌疫苗進來的會愈來愈多，以及後續可能上市的國產高端和聯亞生技的疫苗，許多人關心：能不能、該不該混打疫苗？

●加拿大授權混打 國內目前只開放嚴重過敏反應者換打其他新冠疫苗

目前全球幾大疫苗包括AZ、莫德納、輝瑞／BNT及剛通過世界衛生組織緊急授權的中國科興疫苗，都必須施打兩劑才能得到完整保護力。國內現在只開放在接種第一劑AZ疫苗後產生嚴重過敏反應者，第二劑可接種不同廠牌的疫苗，一般人仍必須兩劑施打同廠牌的疫苗。

不過，據了解有些已經打完第一劑AZ疫苗的民眾，還是希望第二劑能打莫德納疫苗，雖然目前的規定還不允許，也還不確定未來疫苗到貨、分配情形，但類似討論已不斷被提出，加拿大也在多數省停打AZ疫苗、疫苗短缺情況下，2日宣布授權允許混打不同廠牌的疫苗，以加快接種速度。

●英國混打 副作用增加但不嚴重

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前表示，英國去年即試過AZ與輝瑞混打，發現副作用比率增加，但沒有嚴重的副作用，因此初步從安全性來看，混打也許可行，可是效果還未公布。基於還沒有足夠證據顯示混打是否有較好的效果，或者是否有其他安全上的顧慮，因此目前並不建議這樣使用。

疫苗混打到底行不行？效果更好還是副作用更多？專家：3前提下，混打值得考慮。(示意圖/食藥署提供)

●疫苗原理不同，影響混打結果？專家：效果可能更好

此外，網路盛傳不同原理製造的疫苗不能混打，比方科興疫苗是減毒疫苗，莫德納是mRNA疫苗，兩者在體內引發抵抗力的原因不同，不能混打。傳聞指AZ、莫德納和輝瑞都不是減毒疫苗，且一、二期臨床試驗在英國進行都顯示沒問題，因此，三者任兩種混打應該可行。

根據疫苗製造原理的不同，真能推論哪些疫苗可以混打、哪些不建議嗎？再者，AZ屬於腺病毒載體疫苗，莫德納和輝瑞是mRNA疫苗，混打難道不會有問題？

「原理不一樣不代表不能混打，有時原理不一樣還更好，只是會產生怎樣的副作用，很難預測。」國家衛生研究院感染症與疫苗研究研究員暨生物製劑廠執行長劉士任表示。

劉士任說，過去在動物實驗中，不同疫苗的混打，不論次單位疫苗、DNA疫苗或核酸疫苗，防護效果都更好，「問題是，打疫苗不只是看效果，動物不會跟你說他會痛、不舒服不會反映，所以有些副作用可能看不到。」因此要實際在人身上混打，必須更小心，有充分的研究和數據，而不只是有沒有效的問題。

台大醫院小兒部感染科主治醫師、台灣疫苗推動協會祕書長呂俊毅也表示，用疫苗形成抵抗力的原理來推論是否適合混打，這樣的說法不太能成立，因為刺激誘發抗體的機轉不同，也有可能發揮互補作用，混打的效果可能反而更好。

●「研究充足、抗體更高、副作用相對可忍受」3前提下 混打疫苗值得考慮

日前英國牛津大學在醫學期刊《The Lancet》發表一篇研究，在830名年齡50歲以上的受試者進行試驗發現，混打AZ疫苗與輝瑞疫苗的人，比沒有接受混打者發生輕中度不良反應的症狀更加頻繁，像是發冷、疲勞、頭痛、關節痛、肌肉痠痛、注射部位疼痛等，但都較短暫，沒有其他安全疑慮。

雖然混打疫苗可能提高副作用發生的比例，但有醫師認為，在有充足研究下，如果抗體更高，副作用也在可忍受範圍，還是可以考慮混打。(示意圖/Shutterstock）

最近國外也有小型研究發現，AZ與輝瑞疫苗混打後，相較於兩劑都打AZ或兩劑都打輝瑞，產生的中和性抗體效價較高，但產生發燒副作用的比例也增加，而且是增加2～3倍，雖然沒有保護力的數據，但劉士任表示，理論上，中和性抗體愈高，預防被感染或感染後差生症狀、引發重症的保護力也較高。

劉士任表示，如果疫情緊急、疫苗又相當短缺，混打疫苗或許是可行的方式，但前提是要有更多研究和更嚴謹的風險評估，畢竟國外研究人數不多，數據不夠，有些副作用可能還看不出來，最好還是從一而終，打同一廠牌疫苗。

呂俊毅則認為，因為現有資料有限，打單一種類疫苗比較能掌握安全性和疫苗效果，也是目前的標準用法。但如果混打的研究和數據證實抗體更高、且增加的副作用在可以忍受的範圍內，其實可以考慮混打疫苗。

因為在混打的抗體反應更好的前提下，假設有1,000萬劑AZ疫苗和1,000萬劑莫德納疫苗，與其讓500萬人兩劑都打AZ、500萬人兩劑都打莫德納，不如讓1,000萬人一劑打AZ、一劑打莫德納，「打疫苗的人數一樣，用掉的疫苗數量一樣，但抗體反應更好，就很值得，」呂俊毅說。

(中時新聞網)