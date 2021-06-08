新冠肺炎在國內造成嚴重影響，慢性病患在流行病中往往首當其衝，根據國內外的流行病學資料顯示，目前已經知道年紀，男性，肥胖，抽菸，糖尿病，高血壓，心血管疾病，慢性腎臟病與癌症患者，都是增加新冠肺炎重症機率與死亡率的危險因子。

台北康研診所院長心臟科林俊忠醫師表示，這一波疫情，無論是心血管疾病或慢性病患者，重症率皆相當高，主要有幾個原因：首先高齡與慢性病患者免疫力通常欠佳，第二慢性病患者常常潛藏慢性發炎，在感染之後發炎更加嚴重，容易導致器官嚴重反應；第三許多慢性病心血管疾病患者，都有ACE（血清張力素轉換酶）系統過度表現的問題。

有研究顯示ACE的受體會加速新冠病毒入侵細胞。另外，慢性病患者體質普遍虛弱，包含住在長照中心或是洗腎的患者，可能合併有心衰竭問題，一旦感染病毒，將會快速進入嚴重病程。

慢性病感染重症率高？免疫力不好恐是關鍵。(圖/今健康提供)

●無症狀缺氧？低於氧氣飽和度SpO2 90%以下速就醫！

林俊忠醫師指出，這次疫情之所以很多人猝死，主要是因為新冠肺炎有「無症狀缺氧」的特徵，病人在缺氧時，感覺不強烈，容易疏忽。尤其高血壓、心臟病等慢性病，平時就是血氧濃度不足的高危險族群，且年長者腦部感知遲鈍，不論對溫度或是血氧感知，其實都較鈍化，更難早期發現。

提醒民眾，血氧飽和度SpO2一般為95%至100%，低於95%以下即是缺氧，短暫缺氧時，應該要開始注意，若低於 90%，宜及早就醫治療，一旦降到60%至70%，隨時有生命危險。

→高血壓患者：留意頭昏，脖子、肩膀緊。

→冠狀動脈疾病患者：留意胸悶

→心律不整患者：留意心悸

→心衰竭患者：留意喘、夜尿、下肢水腫

林俊忠醫師提醒，出現頭昏、呼吸短促、冒冷汗、嘴唇發紺、臉色蒼白、血壓偏低，都是血氧過低可能會出現的危險表徵，不宜再觀察，應立即就醫。

高血壓與心臟病患者，若出現這些症狀速就醫。(圖/今健康提供)

●藥不夠怎麼辦？遠距醫療來助攻

有些病人擔心到醫院有感染風險，而自行減少回診次數，或減少服藥頻率，林俊忠醫師表示，多重慢性病患者若有高血壓，血糖和抗血栓藥物完全不建議自行減少劑量或是中斷用藥，但是，如果只是單純高血脂尚未嚴重到心血管疾病者，膽固醇用藥，通常有「遺產效應」，短期停藥之後相對危險性沒有那麼大，不會馬上產生併發症。

建議患者在藥物使用完前，選擇專門診治慢性疾病診所，開立處方箋，前往鄰近藥局取藥，避免前往人潮壅擠之醫院，增加感染風險。

透過遠距醫療，讓慢性病患生命安全更有保障。(圖/今健康提供)

現在許多醫療院所提供遠距醫療服務，經由視訊看診，搭配穿戴式裝置還有健康管理軟體，包含心電圖手環、心跳錶、血氧機、血糖機等，讓醫師更瞭解病情。

林俊忠醫師呼籲，慢性病患者在家可以適度運動，包含飛輪、上網搜尋簡單瑜伽動作跟著做，都是很棒的選擇。飲食方面，多注意均衡，叫外送時，注意油、鹽不要過量攝取。

(中時新聞網)