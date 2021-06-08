曾罹患結石的過來人，對於結石發作時，那無預警的劇痛感，一定刻骨銘心。而夏天是尿路結石的易發作季節，因為天氣炎熱，汗流得多，如果水份補充不足，尿量減少，尿液的濃度增高，結石發作的機率便大幅提升。

●結石成因多 飲食習慣、家族史影響大

夏季因為尿路結石來醫院報到的患者，不論是急診或門診人數皆有明顯增加，超過兩成。衛生福利部南投醫院泌尿科李昇平醫師表示，尿路結石指的是腎臟、輸尿管、膀胱及尿道等泌尿系統結石，是相當常見的疾病。

結石的成因很多，例如家族史、飲食習慣（常吃大魚大肉、重口味等食物）、水分攝取不足等，都是罹患結石的危險群；至於結石發作可能會有腰痛、腹痛、解尿困難、解尿疼痛、血尿、尿路感染等症狀。

●流汗量大於喝水量 結石發作風險增加

夏天溫度高，流汗量較大，若水喝較少，尿量減少，結石發作的風險便大增。李昇平指出，當尿量減少，會使尿液中的結石成分，如草酸、鈣離子或尿酸等濃縮，造成結晶質的沉澱，形成結石；醫師在依結石阻塞的部位來判斷是腎結石、輸尿管結石抑或是膀胱結石。

●每日飲用2000cc水 避免憋尿防結石上身

一般小於0.5公分的結石，有機會隨著尿液自行排出；小於2公分的結石則可考慮體外震波碎石術；大於2公分的結石則可能會以手術的方式清除。醫師會根據患者的結石大小、位置等狀況來安排個別性的治療計畫。

李昇平提醒，每日應喝超過2000cc的水，維持足夠的尿量，不要憋尿，均衡飲食，適當運動，預防結石發作與復發的機會。

(中時新聞網)