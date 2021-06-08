就在雙北進入三級警戒備戰狀態的前一天，5月14日，亞東紀念醫院發現一位住院病人確診罹患新冠肺炎。當天天亮時分接獲消息，亞東紀念醫院副院長邱冠明嚇了一跳，心裡想著：「事情大條了。」

當時該名病人已住院三天，立即先送去負壓隔離病房，緊接著轉進加護病房，然後不到三個小時直接插管。病情如此急轉直下，背後反應出這前三天之內「醞釀」出的病毒量之多，對整個院內環境的影響恐是無法想像的大。

果不其然，亞東醫院在16日向新北市衛生局及疾管署通報發生院內感染一事後，截至22日便有18例確診，包含2位護理人員、9位病人與7位陪病者，成為同一時段全國醫療院所發生院內感染事件當中、疫情最嚴重者。

「確實確診病例數字很大，我們也覺得滿沮喪……，」站在第一線處理院內感染事件的邱冠明說著，並不諉過。

為了醫護支援人力調度、收治確診重症調床、院感清零計畫、復歸超前準備等，忙得喘不過氣來的他，還是特地抽空接受了《遠見雜誌》的獨家專訪，對於記者許多直白的質問，完全不閃躲，邱冠明反而鉅細靡遺地詳述著事情的原委、院方如何滾動式調整防疫作為等等。更重要的是深切反省，吸取教訓，以重拾大眾信心。

「這件事情會標定亞東醫院的轉捩點，」邱冠明語氣略帶悲壯地表示，它會被寫在未來20、30年的歷史裡，如同社會永遠記得SARS導致和平封院一樣，「和平封院好像很血淚，但在過程中，應該也存在著正面的意義。」

●疫情再起，警覺心不夠

邱冠明審視整起事件，首先檢討的是，對於疫情再起的警覺心不夠。

比如第一個感染源，先是在急診待了30小時，接著收治至胸腔科病房，由於本就是慢性肺病的病號，症候表現也相如一般肺病，入院時又在台灣社區感染事件爆發之前，於是忽略了採檢。

「很遺憾，指標性個案入院時沒有做採檢，我們接受各種批評的話！」這位以台大醫學系第一名畢業、醫界公認的天才外科聖手坦率說。

連日來面對如坐針氈的院內疫情，以及院內同事、病人、家屬的擔心，還有院外社會大眾的不解與指責，令本就清瘦的邱冠明，身子更顯單薄。

與院感正面對決，邱冠明也深切體認到，這次引發大流行的英國變種病毒，委實太過狡猾。

他印象最深刻的是5月17日早上，出面召開記者會，在諸多媒體面前說明沒有醫護人員感染，而且全部匡列對象第一次採檢皆呈陰性。豈料當晚，無症狀的兩位年輕護理人員，二採發現「轉陽」，亦即確診，醫護零感染當場破功。

更令人覺得無力的是，第17例確診者竟是「三採陽」，而且周遭接觸者皆是陰性。

三採陽，意味著病毒在體內繼續增長，到了一定的量級才被檢測出陽性。從基因序列可知，台灣當下疫情的罪魁禍首是英國變種病毒，相關文獻表明，這株病毒雖然致死率相對不高，傳染力卻相當強。人類要對抗的是，進化後行為更加狡詐的新病毒。

「這對我們其實是很大的打擊，」邱冠明毫不掩飾自己的挫敗感：「我們沒有守住院內醫護零感染，我承認被打趴了！」。

院感事件一經披露，全院頓時承受莫大壓力。而在應對外界責難、內部員工不滿、負面情緒的危機處理，科學與證據依舊是最好的幫手。

亞東醫院早在去年就準備好，一旦發生院內感染的標準作業程序SOP。一是「阻絕境外」，包括門診降載、擴大急診戶外工作區與擴充PCR篩檢，同時，住院病人只出不進。

再一是「防範境內」，針對在院病人及陪病者擴大篩檢，室內也進行全面清消與環境採檢，高風險區域同仁則定期採檢，並緊急採購PCR機台，將採檢量能提升一倍。

正當火燒眉毛之際，媒體刊出了內部員工的受訪內容，標題寫著：「為什麼台大醫院能普篩、亞東不能？」情勢愈發對亞東醫院不利。

但仍然要企圖辯護。邱冠明援引中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞的說法：在盛行率高的地方，快篩是對的，但在盛行率低的區域快篩，所驗出的偽陽性，其實後續處理流程既複雜又困難，宜視當下疫情狀態而定。

危機處理尚且不是最棘手，當醫院展開院感清零計畫，每一個時刻都是關鍵時刻，上位者的決策管理卻變得相對困難，他從中看到了很多人性的現實面與社會的悲哀。

邱冠明素來被推崇是天才外科醫生，但在這一次學霸與新冠病毒的對抗中，他坦承自己輸了。

●盼亞東清零，成為公衛教材

儘管如此，他仍對亞東及台灣的抗疫工作抱持信心：「坦白說，我們的院感事件到現在為止，我覺得還可以，」邱冠明並不擔心院內感染未來會持續擴大，甚至期盼亞東醫院的清零計畫，能成為台灣公衛史上的重要教材。

「但它並非是被刻意貼標籤、被樣板化、被汙名化的教材，而是一個正面解決問題的方法，」邱冠明說。

18年前，SARS的抗疫經驗，讓台灣在新冠元年，標註了舉世驚豔的驚嘆號，卻在新冠二年遭遇到意想不到的疫災，彷彿從平行時空回到了現實世界，儘管邱冠明自信地說：「這是亂流，終究會回到正軌。」但提及這次新冠疫情對比於上次的SARS，讓他學到了什麼？只見，他不假思索地說：「這證明了，人定真的無法勝天！我們要更謙卑地面對疫情！」

以下是專訪精華摘要：

‧《遠見雜誌》問（以下簡稱問）：亞東醫院現在（指採訪當天5月21日）算是封院嗎？

→邱冠明答（以下簡稱答）：哪有封院？現在沒有封院。大家總認為，院內感染就一定要封院。

封院這個決定非常廉價，所有的決定都是政治決定，不過政治決定要考慮的是它的影響、它的代價，怎麼樣用最小的代價來獲得最大的產出，這叫經營管理。

如果今天醫院取巧，乾脆宣布封院，其實是規避醫院對社區的責任。畢竟，封了院，我們雖然暫時不用再受到社會的質疑，但卻也同時無法再為社區提供醫療量能了。

事實上，當亞東發生院內感染後，我們一面阻斷傳播鏈，過程中符合所有的SOP，同步還在收治新冠確診病人，至今已收了40個從外面轉過來的確診病人，加護病房還收治10個插管病人。院內第一例，從插管被我們治療，已經逐漸好轉，現在住普通病房。

.問：亞東醫院發生院內感染，教會台灣什麼事？

→答：當院內開始「Freeze」（凍結）、試圖打斷傳播鏈時，我們發現「陪病者」的角色太過關鍵。

胸腔科是接觸新冠病毒的高風險單位，病人症狀和新冠肺炎雷同，身體也很孱弱，所以家屬、看護……等陪病人員，對這類病人不可或缺，卻也可能成為防疫破口。

原因就是陪病者常會在醫院四處串門子，尤其外籍看護常會與同在醫院的姊妹淘話家常。像我們院感事件的確診病例，有9個病人、7個陪病者，而且，最近連續三天增加的確診都是陪病者。

我們的新功課，就是對入院之後的陪病者，也要進行普篩，病房區皆需落實陪病者的健康紀錄。

.問：這過去一個星期當中，你覺得最黑暗的時刻是什麼？

→答：我們在去年武漢封城後就立刻應變，那時候衷心期望「醫護零感染」，所以在這個星期，我完全被打趴了。因為兩位護理人員爆出來之後，我們的初心就廢了。

發生了不希望的情況，就勇敢面對，做減災減害的管理。坦白講，如果我們沒有整頓的話，我今天也沒有臉坐在你面前。

●醫護染疫，是抗疫的代價

.問：你希望民眾不要對院內感染汙名化，用什麼來說服民眾？

→答：去年12月底時，根據國際知名機構統計，全球因COVID-19肺炎而死亡的護理人員，就超過2000名。到今年3月20日是3000多人。所以，醫護感染是抗疫付出的沉重代價。

當我們院感事件爆開後，全台灣的醫院堅壁清野。導致大家變得不知道怎麼看病，本來預期要做的腫瘤手術、化療、放射性治療、洗腎、常規手術，每一個都被設下重重就醫的障礙，社會因此付出的代價，未必比新冠肺癌染疫者重症、死亡來得好。

.問：亞東的醫護人員施打AZ疫苗的比例滿高，為什麼還是會有醫護人員感染？

→答：本來從5月17日到月底，來亞東自費接種疫苗預約的數字是5600人，我們很努力推廣，一直到5月19日，全台灣總計施打20餘萬人，光是來亞東醫院施打的就1.1萬人，我們自己人打了超過4000人，這代表內部的動員，也代表我們對社會大眾的服務。

尤其，在發現院感事件的當天早上，施打的數量是1138人，幾乎等同前八個星期的總和，這代表恐慌指數的上升，從這也看出人性，前面對疫苗挑三揀四，後面疫情一爆發，就求之不得。

為何打了疫苗之後還會染疫？前提是第一劑打完，到底夠不夠時間讓體內產生中和抗體？如果是在指標性事件發生時才打，當然沒有任何保護性。

打疫苗還是有用的，現在我們匡列接觸者的原則是，如果已經打了疫苗，而且超過兩星期，就不用居家隔離兩週，只要一週。

●病毒雖猛毒，人性加劇隔閡

.問：這一次疫情的爆發，導致很多人衝去打疫苗，其實對台灣會不會是一個正面的發展？

→答：我實在無法這樣接續你的話，畢竟誰也不願意用疫情擴大而刺激大家更願意打疫苗。只能說，它是顛覆性的發展，它打破了我們所有的規劃、期待。今天不管三級警戒是升四級還是降級，社區感染的熱度都是不會消失。

這場疫情讓社會的互信受到衝擊，即便將來每天確診個案只有個位數，醫院的防疫措施能降嗎？醫院對待外部顧客的態度會變嗎？

因為某些人的疫調沒有如實回覆，社會之間的信任被打破，人類之間最大的成本就是信任，以往，我們醫生在問診時，都是以相信病人的陳述為優先，但未來，到院的病人包括家屬在內，我們會不會多一份懷疑？而病人跟家屬又會怎麼看待一度院感的醫院？

問：這段期間，還觀察到哪些人性的現實？

答：當院感事件發生後，一些自主健康管理的護理人員，是住在清空的病房和宿舍，後來住滿了，便透過熱心人士幫忙，調撥一些沒有家具的空屋給住，結果被社區拒絕，要管委會通過才可以。

試問，現在可以群聚嗎？現在可以開管委會嗎？上週我們的同仁打電話去訂旅館，結果對方一聽到亞東醫院，立刻拒絕。

最惡毒的不是病毒，是人性，是因為人性讓我們有距離、有隔閡，社區不接受我們。

●強化風險判斷，認真對待警訊

.問：你有沒有後悔這段期間做了什麼事情，或者沒做什麼？

→答：一定後悔，發生這種院感事件，所有的事情都只能遺憾「沒有更早」，千金難買早知道。

先前我還提醒大家，5月9日，台灣已被美國標定為第三級的旅遊警戒，就在台灣自我感覺良好的時候，這個訊息告訴我們must be something wrong（一定有不對勁），偏偏，台灣是資訊的落後者，一定有些領先指標不會分享給台灣。

我很後悔，當我攫取到了這些資訊，沒有進一步有所作為。當外國人把台灣視為旅遊風險目的地，可能意謂著有人得到更尖端的資訊，那時，早已將台灣列入社區感染的風險國了。

在5月9日那個時間點，我們應該趕快回過頭來看，台灣有什麼防疫漏洞，更加落實通報採檢。

我後悔的是，風險判斷跟強化執行面之間的連結，我做得不夠。如果我自己有警覺到風險，對同仁的要求，可以更多、更強。

.問：你還想帶給大家什麼體悟？

→答：協調共事，相信科學會贏。大家討論出來的事情。我們有效率地去執行。最近，大家應該學到「滾動式調整」，意味著沒有最好，只有更好，因為已經沒有辦法用同一招式，對應不同的狀況。

對醫院來講，也會希望大家給醫院一個機會，盡可能盡快恢復，讓大家能再次接受常規的治療，這才是台灣老百姓之福。

台灣現在就像原本駕控得宜的機艙，遇到疫情的亂流，吐一吐之後一定會好，只是過程中，會付出很大的代價。去年，旅遊業、航空業付出了代價，現在是醫療從業人員在付。當我們負重前行的時候，希望大家稍微讓我們整備一下。

請容許發生院感事件的醫院有個恢復修整的過程，讓我們站起來，讓我們去對社區開放，把大家的信任重新建立起來。

本文作者：邱莉燕

(本文摘自《遠見雜誌6月號420期》)

《遠見雜誌6月號420期》

(中時新聞網)