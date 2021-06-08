探討不孕現象的台劇《未來媽媽》受好評，凸顯在台灣，「生育困擾」早已不是少數人的痛苦。在工作表現亮眼的職場達人，連專門治療不孕的不孕症醫師，都曾陷入不孕的煎熬中……

孕育生命，被許多人視為上天賜給的最珍貴禮物。但有人無論再努力，依然盼不到驗孕棒上的兩條線。

根據統計，台灣約有15％的夫妻受不孕症所苦，等於每7對夫妻就有1對有不孕困擾。生兒育女，對他們來說，儼然成為一種奢侈的心願。

「為什麼我就是生不出來？」「到底問題在哪裡？」「我該怎麼做，才能順利懷孕？」台劇《未來媽媽》的第一幕，直白道出不孕症患者的心聲。

這部2020年11月底在三立電視台與華視頻道播出的偶像劇，內容罕見地出現國內偶像劇少有的不孕症話題，播出後激起廣泛迴響。

●道出不孕心聲，成影音平台首季冠軍

劇情環繞著三位女性角色：一位不孕症諮詢師，經歷流產與不孕困擾；一位事業成就亮眼，卻因沒有對象而想凍卵的外商藥廠業務；還有四處求醫、接受人工生殖療程的豪門媳婦。

全劇2021年3月中完結，奪下影音平台Netflix當年度第一季台灣榜冠軍。《未來媽媽》之所以成功吸引觀眾眼球，在於真實點出現今世代對「婚不婚、生不生、孕不孕」的抉擇與焦慮。

「我自己就是高齡產婦！」《未來媽媽》編劇劉中薇透露，當初生完第一胎，患上產後憂鬱，她一度天天以淚洗面。卻在一場課堂後，因一位學員來向她分享自己剛流產的心情，頓時讓她思考，「為什麼生得出來跟生不出來的女人，都那麼痛苦？」

這觸發她開始思考，結婚、生子、不孕、凍卵，甚至是對媽媽的定義、家的樣貌、婚姻的基礎等題材。經由細膩的田野調查，才讓劇中精準呈現許多人結婚生子、不孕患者的心聲。

人生如戲。現實生活中，身為不孕症醫師的宜蘊生殖醫學中心院長陳菁徽，正如同戲中主角一樣，親身接受人工生殖治療，體會過不孕症之苦。

「先工作賺錢啊，生孩子喔？沒什麼好急的吧，想生的時候再生就好了！」陳菁徽坦言，過去的自己從未意識到，有一天，不孕困擾竟會離自己那麼近。

●治療無數不孕症患者，沒想到自己也遇上

陳菁徽分享，每人的身體狀況，本來就會隨時間不斷變動，因此，即使有過成功懷孕經驗，也不等於下一胎同樣會成功。

現為三個孩子的媽，陳菁徽回想34歲生第一胎時，有豐富婦科知識的她，明白如何備孕，算準排卵期，不久便順利懷孕。到了第二胎，考量夫妻雙方工作忙碌，她改採人工受孕，同樣成功懷上。直到想再拚第三胎，情況就沒那麼順利了。

在嘗試生第三胎期間，陳菁徽儘管能順利受孕，卻歷經過三次流產。其中一次還導致胚胎發育不完全的「葡萄胎」，差點危及母體生命安全，必須開刀。

「看過這麼多患者，葡萄胎臨床上的機率這麼低了，卻偏偏讓我遇上……，」陳菁徽回憶，當時要進行手術前，她還對主治醫師說，願意先簽同意書，「萬一等等失血過多，可以直接幫我摘除子宮……。」

歷經過這一關，她對上門求診的人，更能感同身受，更清楚有時「想要孩子的渴望」，往往都在跟其他現實因素相互拉扯。

回想那時第一次知道自己流產，陳菁徽當然萬分痛苦，但當發生第二、第三次流產，「後來你彷彿覺得流產變成常態，中間有一段時間不太敢懷孕，甚至有點害怕懷孕，」這種矛盾、複雜的情緒，對她來說是莫大的煎熬。

幾次流產後，陳菁徽選擇先凍卵，打算休養一陣子後，調適好心情，再做下一次療程。生命很奇妙，不久後她反而自然受孕、懷上第三胎，最後順利生產。

她指出，現代人晚婚晚育，「談不孕，已不再是少數了，會來接受不孕治療的比例也在逐漸提升中，」來不孕門診求助、嘗試人工受孕和人工生殖、凍卵的人，已經比想像中還要多。像是自家中心就有兩位女醫師、一位護理長是透過試管寶寶產子，而胚胎技術長也凍過卵。

●職場拚命就有收穫；想孕卻難圓夢

台北生殖醫學中心創辦人暨執行長曾啟瑞就透露，有病患已嘗試過17次人工生殖，至今還沒有放棄。

「我做過五次試管，最後沒有成功，決定不生了，」六年級生的徐佳馨，是知名的房仲達人，擔任住商不動產企劃研究室資深經理的她，常接受媒體訪問，總能精闢解讀房地產與分析房市現況。這回也是她首度吐露，過往的不孕經歷。

徐佳馨28歲左右就結婚，婚後忙於事業，夫妻沒有特別做生育規劃。結婚超過10年還沒生。直到她38歲，才下定決定要做試管。

自知已屆高齡，為了順利懷孕，她中醫、西醫都看過，積極調養身體，四處求診，就是盼能好「孕」降臨。徐佳馨直言，自己算是很幸運，因為工作廣結善緣，讓她認識很多醫療圈的朋友，「大家提供我很多正確資訊和資源，讓我少走很多冤枉路。」

儘管徐佳馨和先生兩人職場際遇都算不錯，但幾次試管療程下來，70、80萬的開銷，對雙薪家庭仍是一筆不小的負擔。

徐佳馨回憶，有次在醫院和護理人員聊起，對方還誠懇地建議，若是過三次試管還沒成功，就不要再做了，「因為她當護理師，看過太多人幾乎散盡積蓄，最後把身體都搞壞了，還是沒有結果，」一番話點醒了徐佳馨。

●生命強求不得，人生「都更」心更寬

幾次的試管經驗，療程中的徐佳馨透露，「最難熬的就是又得知『啊，這個月又失敗了』的那一刻……」後來她為自己設了停損點，到40歲前還沒成功，就放棄吧！

「因為我想通了，最壞的狀況不是沒有小孩，而是因為高齡產婦風險愈大，容易生出有健康問題的寶寶，」她坦言，不希望自己好不容易生下來的寶貝，卻沒能給他健康的人生。

給了自己兩年時間，做了五次試管，最後還是沒能迎到好「孕」。徐佳馨和先生選擇不再執著。

「老公很想要小孩，但他還是比較在乎我的身體狀況，」徐佳馨很欣慰，回想那段接受療程的日子，因為吃藥、打針，身體賀爾蒙變化，讓她體重上升到70多公斤，還容易偏頭痛、盜汗，先生都在一旁默默支持她。

決定不生孩子後，她開始運動，身體狀態反倒愈來愈好，衝刺事業也更有餘裕，還能寫書、四處演講。「老公根本像是換了個太太，」她開玩笑地說，自己整個人就像是經過都市更新一樣，心境已截然不同。

她不禁想起，朋友的姑姑20多年前就做過試管，多年都沒成功，後來得癌症辭世。人生的無常，讓她體悟，「不該是你的，就不要硬要；否則就算得到，也可能不是最好的。」

其實，對徐佳馨而言，不孕，最大的壓力不是生不出來，而是旁人歧視與不尊重的舉止。

就曾有親戚對她說：「沒有小孩，以後財產要給誰？」甚至大言不慚地講：「乾脆讓老公去找別人生吧！」意有所指地責怪她不能生，彷彿這是不可饒恕的罪，讓徐佳馨覺得不可思議。

若不是親身經歷這些，她很難想像，原來社會仍存有許多不友善，「我向來不軟弱，她們都這樣對我講話，實在無法想像其他女生受到這種言語暴力時，會有多受傷？」徐佳馨堅定地說，任何人想要孩子的嚮往與盼望，都不該成為被外人攻擊與利用的標靶。

面對有生育困擾、受不孕治療煎熬的人，徐佳馨以自身體悟建議，「別在意那些閒言閒語，要懂得拒絕旁人的多管閒事，那些人根本不是真正關心你！」

她對女性喊話，「無法生育不是你的錯，」若是真的沒有孩子，也沒空自怨自哀，及早做好理財及老後退休生活規劃，沒有子女的人生，也有另一番風景。

●「催生」是全民共識，仍需更多友善環境

「催生」已是全體共識，政府、企業都在喊要打造友善生育環境。徐佳馨不解的是，既然政府口口聲聲說要大家多多增產，但去做人工受孕和試管嬰兒等不孕症療程，這些醫療花費竟然都不能抵扣稅額，「這很不合理！」她直呼。

此外，企業內部制度是否真的夠友善？也需要重新思考。

像是接受療程期間，徐佳馨偶爾需要請假去就診，由於她在公司年資算久，工作性質也好調度，排假不太困難。但她就聽過有朋友高齡懷孕，為了安胎靜養，必須躺一、兩個月，「想想看，有多少公司可以讓員工請假一、兩個月，而且不會被關切或刁難？」

醫院人力也備受考驗。她曾中午到醫院掛號，結果直到晚上8、9點才進到診間，「要看你的醫生和護士，自己都奄奄一息了，」她形容。這也顯示，不孕求診的人數儼然已相當可觀。

隨著晚婚晚育已呈現實，這些處在「不孕焦慮」的人生故事，都可能正在你我身邊真實上演，誰能對他們伸出援手呢？

本文作者：林珮萱

(本文摘自《遠見雜誌6月號420期》)

《遠見雜誌6月號420期》

(中時新聞網)