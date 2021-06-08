華視主播林彥汝上月（29日）一家三口確認新冠肺炎，昨（7日）是主播林彥汝在士林防疫旅館的第15天，經常更新臉書資訊與粉絲分享防疫期間的身體狀態，她表示，生命中有許多的關卡，這段期間兒子陪在她身邊，教兒子背99乘法表，幽默表示：「檢疫所裡背99乘法，會太嚴苛嗎？」引起許多網友們的回應。

主播林彥汝昨日在個人臉書分享表示：「感覺都好了，乾咳也沒有，目前仍有3位家人還在醫院治療，持續觀察中。」她坦言，這次的疫情是我們全家的關卡，雖然困難，但每一道難關終會過去，相信明天太陽還是會昇起。並在防疫旅館裡，讓小朋友去背誦99乘法，希望兒子在出防疫旅館的時候能夠背熟。

林彥汝日前還能夠跟先生聊天，卻到了晚上先生突然發高燒。（圖/林彥汝 臉書）

主播林彥汝日前在個人臉書表示：「我發現這個病毒，它的病程非常得快，之前早上的時候，還能夠跟先生聊天，到了晚上先生卻突然發高燒，氣喘得很嚴重。」她表示，這時候如果有及時的醫療資源的話，是非常的重要事。當時會考慮選擇去檢疫所，因為我有一位6歲的小朋友，如果送去醫院的話，感染的風險會比較大，防疫旅館的醫療資源比醫院來得低。

林彥汝分享當初為什麼會選擇去防疫旅館。（圖/林彥汝 臉書）

許多網友在底下留言表示：「主播還要辛苦一陣子了，因為教育部宣布高中以下直接停到暑假了，等於小孩提前放假了！」、「太棒了，加油！祝早日康復！」、「加油！戰勝病魔，遠離憂鬱症」、「可愛的弟弟，祝福全家早日康復回家團圓」、「太好了！正向陽光的妳、老天會給你好運的！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)