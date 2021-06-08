二十世紀最偉大的心理學家之一、個體心理學創始人阿德勒

以「實際個案」探討兒童、青少年心理學經典

父母、老師、心理輔導者必讀！

本書有別於阿德勒其他著作多以「理論陳述」為優先，改以1929年他在美國紐約的實際看診個案為基礎，這些個案有些來自紐約的醫師或心理師，但大多數是來自學校老師，且個案都是美國校園與各大城市兒童輔導診所中常見的典型案例。

阿德勒認為，個體的人格往往會遵循一個「生命模式」，朝著確切的目標邁進，並希望對所屬社會群體有所貢獻。遺憾的是，這種正常的發展模式並非常態，許多人幼年時因身體缺陷、經濟狀況或與家庭成員的關係等因素，萌生了自卑感，其後又演變成自卑情結，從問題兒童變成了問題成人。

閱讀本書時，不時可以看到阿德勒透過縝密的觀察，深入剖析問題兒童產生的根源；同時又以友善親切的態度以及他特有的方式，慢慢進入每一個個案的心靈世界，讓他們洞察自身的錯誤，並鼓勵他們找出更好的生命模式。

阿德勒在本書提出的有關個體心理學的觀點和建議，事實上已超出原本的心理治療領域，而成為社會學與教育學的重要基石。因此本書相當適合父母和老師閱讀，一來是能更加理解孩子的行為，進一步引導孩子形成建全的人格；二來是某些孩童的問題通常就是來自父母或老師，所以在輔導問題兒童之前，應先將主力放在父母與老師的教育上。

【精彩書摘】

有些專書論文以極具科學系統的方式，探討阿德勒對現代心理學的貢獻，並詳盡探究個體心理學的原則與實踐。對於未曾接觸阿德勒的作品的讀者來說，本書作為入門讀物，我認為有必要在書中簡述個體心理學的重點原則，以免書中個案看起來毫無關聯、難以理解。對於已精通個體心理學理論的讀者，這些概述或許會稍嫌累贅。

在個體心理學的基本觀念中，人格特質具有整體性，但這並不是個體心理學提出的全新論述，也非其獨有的觀點。早在耶穌基督誕生之前，希臘劇作家就認為人格整體性是相當重要的基本思維。童謠〈矮胖子〉（Humpty Dumpty）的未具名作者，聲稱國王的大批人馬和手下都無法重組破掉的雞蛋，藉此表達活體生物具有無以毀滅的整體性。人格若缺乏整體性，任何心理學家都無法預測人類行為。正因人格為整體，阿德勒才能在讀過病歷草案後預測孩童的行為。從哲學的角度來看，我們難以想像肉體裝載兩個以上的靈魂，正如人類行為不可能只是特定驅動推力，或觸發行為之本能導致的結果，因為沒有人能預測驅動推力或本能的相對效力。假如每個人都是在難以預料的能量驅動之下，由盲目行為互動造就而成的偶然結果，我們就無法建立有系統的心理學。正如在化學元素的原子價每天不斷改變的情況下，化學這個學科也就無法成立是一樣的道理。偉大的詩人、精明的老嫗、小說家、成功的將軍和商人，都知道人類生物的整體性是了解人類的必要條件。

阿德勒心理學的第二大原則，是將單位生物視為動態的整體，而此單位個體會遵循明確的生命風格，往確切的目標邁進。﹁生命的目標就是維繫生命。﹂雷米．德．古爾蒙（Remy de Gourmont）在《愛的物理學》（Physique de L‘amour）書中寫道。這就是生物與非生物的區別。沙堆沒有目標。拿鏟子把一些沙鏟走，沙堆的本質還是沒改變。沙堆還是沙堆。活體生物則有生活目標，不管是單細胞變形蟲、蜂鳥還是長頸鹿皆然，而生物的整體組織與生活方式，都是適合達成目標的手段。把活體生物的必要部分移除，此生物勢必會成為不具形體、死氣沉沉的細胞聚積物。

每個活體生物都具備確切的生命風格，也會以確切、特有的技巧來與環境相抗衡，藉此維繫生命、達成目標。生命模式的複雜程度，會因生物的改變與適應能力而異，所以人類行為的模式比橡樹複雜許多，因為橡樹是相對固定、不變的有機生物。純粹從生物角度來看，我們所謂的精神或心靈，指的就是適應、統覺、調動資源，以及運用攻擊／防禦之生存策略來維繫生命的功能。

人類生命的目標是什麼？ 在此，我們沒有要針對人類的存在進行空泛、抽象的論述。以客觀公正的角度來看，每個身為有機生物的人，都在努力追尋某種程度的安全感與全整（totality）。有了這兩項要素，人才能接受自己繼續存在的事實。全人類的目標就是讓人類持續生存。

各物種都有獨一無二的自我保護機制，例如烏龜的殼、變色龍的適應能力、野兔敏捷的行動力，以及老虎的兇猛與力量。人類也有專屬自我保護手段，我們將此手段稱為社群生活、社會與文明。人類數千年來的生活方式，證明這是生存的最佳策略。從目前的考古研究來看，人類向來都是過著社群生活。學界最近挖掘出最原始的北京人，從研究發現就能看出早在一千萬年以前，人類祖先就已發展出社群生活型態。

我們難以想像世界上有徹底孤立隔離的人，正如我們無法想像有長頸鹿的脖子是短的，因此每一種心理學跟研究人類行為的科學，顯然都必須是社會心理學。每個個體的命運，勢必都與群體的命運緊密相繫。這就是阿德勒個體心理學的基本原則。想了解一個人，就得了解他在所屬人類群體中的相對境況。行為主義者曾試圖將人類孤立在實驗室中，藉此留意、觀察其行為，但這個方法根本行不通。只要與群體隔離，實驗對象的行為就不再像人了，反而像是被囚禁的動物。嚴格來說，他再也不是人類。因此，如果想了解人類行為，就必須將行為置於社會相對關係脈絡中。舉例來說，在雪線上以及在日照充分的山谷裡，松樹的成長過程肯定有所不同，因此在社會環境有所改變的情況下，人類也會展現不同行為。

(本文摘自《阿德勒談生命風格：當個體心理學大師面對問題兒童的挑戰》/商周出版)

【作者簡介】

阿爾弗雷德‧阿德勒Alfred Adler

與佛洛伊德、榮格並稱心理學界三巨頭。生於奧地利維也納，是一位醫生、心理治療師。早期師從佛洛伊德，後來因為不認同佛洛伊德過於強調性本能的論點而與他決裂，並自創「個體心理學」此一心理學體系，被稱為現代自我心理學之父。阿德勒一生主張「心理學要為生活和生命服務」，對後續的西方心理學發展具有重大意義。

著有：《精神官能症的性格》（1912）、《器官缺陷及心理補償的研究》（1917）、《個體心理學的實踐與理論》（1919）、《認識人性》（1927）《自卑與超越》（1932）、《精神官能症問題》（1932）

【譯者簡介】

溫澤元

專職英德譯者，師大翻譯研究所畢，現於德國進修。譯有《收入不平等》、《倒帶人生》、《漫遊十七世紀古英國》、《我必須獨自赴約》等書。

《阿德勒談生命風格：當個體心理學大師面對問題兒童的挑戰》/商周出版

(中時新聞網)