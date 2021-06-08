風能在重視環保的今日，愈來愈成為一種受人「尊敬」的能源，但是，根據一項新研究表示，一個區域的風場能源效益是有限的，要是裝機過多，處於下風處的風機，發電效益會大打折扣。

「有趣的工程」(Interesting Engineering)報導，德國海姆霍茲研究中心(Helmholtz Center Hereon) 的 納凡德‧阿赫塔博士(Naveed Akhtar)所領導的研究團隊發現，風機的運轉效率會因吃風的位置不同而有明顯的差異，下風處的電機效率會顯著降低，損失程度多達20% 至 25%。

阿赫塔和他的團隊使用電腦模型 COSMO-CLM（氣象研究也使用該模型）計算了 2008 年至 2017 年期間北海的風速，這包涵了一系列不同的天氣條件。

「結果清楚地表明，在穩定的天氣條件下，風機的效率與它們的所在位置有明顯的關係，通常是在 3 月和 4 月的穩定風時尤其明顯。相比之下，在暴風雨時期(尤其是 11 月和 12 月)，因為風的方向不易捉摸，以至於風場的尾流效應相對較小。

為了驗證他們的評估，該團隊進一步將模擬結果與 2008 年至 2017 年北海兩個研究用風機測量結果進行了比較。

阿赫塔和他的團隊得出的結論是，如果建造風力機彼此靠得太近，這種衰退就會愈明顯。 隨著風力發電越來越受歡迎，這項研究值得注意。

研究告訴我們，建造風力機組之前，要考慮兩機相隔多遠的距離，才能達到最優化的風力效果，建多了反而浪費。

(中時新聞網)