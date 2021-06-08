年僅19歲的義大利男網選手辛納，未來表現值得期待。（美聯社）

義大利好手辛納（Jannik Sinner）今年賽季展露頭角，不過遇上「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），還是要繳點學費，兩人在2021法國網球公開賽男單16強戰交手，首盤納達爾犯了些錯誤，在局數上陷入落後，不過他很快調整過來，最終7比5、6比3、6比0晉級到最後8強。

首盤開局納達爾其實是佔得先機，先握有2比0領先，但接下來連續兩個發球局被辛納破發，反倒變成落後的一方，所幸隨後兩個發球局納達爾都是連下4分保發，不讓氣勢完全倒向辛納那邊，局數追到4比5後，納達爾在辛納兩個發球局只讓這位19歲小將拿到1分而強勢破發，再度要回領先並搶下這盤。

第二盤納達爾雖然又2個發球局不保，但也三度成功破發率先聽牌，到了第三盤納達爾更加強勢，讓辛納吃了一個「甜甜圈」，也結束這場2小時又20分鐘的對抗。

納達爾表示，自己第一盤打得有點保守、犯了些錯誤，但很幸運能在4比5落後時回破，後兩盤表現還不錯，順利收下勝利。

為大會第3種子的納達爾，將和第10種子、阿根廷選手舒瓦茲曼（Diego Schwartzman）於8強交手，兩人去年法網4強對戰過，當時納達爾直落三勝出，但他不敢大意，表示：「去年和舒瓦茲曼對過，是蠻大的挑戰，希望這次我能準備好面對他。」

(中時 )