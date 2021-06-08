中華男足8日凌晨在2022世界盃亞洲區第2輪資格賽對戰「足球袋鼠」澳洲，總教練王家中排出3-4-3陣型，台灣、加拿大混血好手蔡立靖（Emilio Estevez Tsai）先發擔任左邊鋒，盼以其拿手盤帶能力給澳洲製造麻煩，前役雙腿抽筋退場的隊長吳俊青及時恢復，也先發坐鎮中場。此戰於博斯運動二台、中華足協官方FB粉絲團現場直播。

澳洲上役以3比0完勝地主科威特，在B組拿下5連勝，此役再贏就提前晉級第3輪資格賽，並取得後年亞洲盃會內賽門票。可怕的是足球袋鼠兵強馬壯，對中華隊排出與科威特完全不同的先發11人，其中身高198公分的後衛蘇塔（Harry Souttar）前年10月曾兩度頂開中華隊大門，前鋒麥克拉倫（Jamie Maclaren）是役替補上陣攻入1球，兩人8日雙雙先發。

中華隊幾已篤定於B組墊底，但接下來的亞洲盃資格附加賽希望有拚兩輪出線的機會，跨組比戰績至少要贏A組的關島，因此最後兩場對澳洲、科威特仍希望減少失球。目前中華隊淨勝球負25，關島則是負27。

中華隊先發11人如下（3-4-3）：

23施信安（GK）

5程昊、6陳威全、3陳庭揚

20白劭宇、16小森由貴、11吳俊青（隊長）、14陳昭安

15高偉傑、22陳瑞杰、8蔡立靖

(中時 )