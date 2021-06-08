台灣防疫政策判斷錯誤浪費了近半年的時間，近期疫情擴散後總算運氣不錯獲贈了一些疫苗，許多人期待盡快接種疫苗後可以趕快恢復正常生活。但是以最近的例子觀察，即便是接種率過半，疫情仍可能出現大幅反彈甚至創下新高，其中受到最多討論的是南美洲智利的案例。專家分析稱，智利疫情大反彈是因為過早放開社會防控措施，同時又因接種疫苗輕忽了新型變種病毒威力，才導致疫情更加惡化。因此台灣在疫苗接種率達到7成之前，可能都難以恢復正常生活與經濟活動，且需維持相當規模的防控措施。

近期台灣政府獲得200萬劑疫苗後，先前公開宣聲已付1500萬劑訂金及多個數百萬劑訂單的消息似乎從此煙銷雲散，在一片對日本與美國感謝聲中，寬容大量地把這些政府官員的承諾都拋諸腦後。至於民間要求購買疫苗，推給原廠授權書之後就再也沒有下文，看來政府打算用這200萬劑疫苗一直混到7月批准國產疫苗為止。這樣一來，台灣民眾分批接種疫苗恐怕到年底都還不見得能超過半數，3級或4級警戒的防疫措施可能得拖到明年，如果提早開放，就必須警惕智利的例子在台灣出現。

智利的疫情是最近國際媒體討論最多的案例。從疫苗剛出爐，智利極力搶購，並從1月底開始大規模接種，其接種率一直都高居前列，一度曾排名全球第2，在南美洲更排名第1。但是就在各國接種率趕上來，疫情也開始緩和後，專家們驚訝地發現智利的疫情並未因快速接種而趨緩，反而出現多次反彈，且一波比一波高，目前在第3波上升趨勢中，可能還會再創一波歷史新高。

智利從1月底即開始大規模接種疫苗，接種率一直名列前茅，但因過早解除防控措施，數個月來疫情持續創新高。目前每日確診人數仍處於歷史上最高峰附近。（圖／維基全球疫情統計表）

《紐約時報》曾就智利的情況找來專家分析稱，智利快速且大量接種疫苗卻未能壓制疫情，很大一部分原因跟智利過早放寬防疫措施有關。以色列和阿聯酋在大規模接種後，新增病例大幅下降，給智利政府疫情即將過去的錯覺，因此過早放寬旅行、商務和學校的限制，包括3月1日恢復學生返校上課，這使得大量年輕人成為3月新病例暴增的主要族群。

智利的疫苗接種率在全名列前茅，但從民眾開始接種後，新增確診人數屢創新高，目前還在第3波反彈的高峰上。（圖／路透）

這種狀況也出現在一些逐步解封的國家，例如英國，開始接種疫苗後每日確診由每日近7萬人下滑至2千人左右，過程中英國宣布多項解封措施，甚至試點舉辦大型音樂獎頒獎典禮、足球賽與搖滾音樂晚會，並在活動前與後進行監控性檢測，發現這些共有6萬人參加的大型群聚活動只增加了15名確診，因此認為可以推廣，不料不到2周，新增確診人數立刻由每天的2千例迅速暴增3倍至6千例，英國政府也被迫重新執行多項封城措施。

疫苗剛出爐，智利極力搶購，並從1月底開始大規模接種，使其接種率一直都高居前列，一度曾排名全球第2，在南美洲更排名第1。圖為民眾接種一劑疫苗與接種2劑疫苗比率曲線圖。（圖／Our world in data）

另一個造成智利疫情持續反彈的原因，專家認為，南美洲新出現的變種病毒也是重要因素。智利目前有許多變種病毒，包括英國、巴西、印度等等，其中還有較新的再變異毒株。先前最受警惕的英國、印度毒株在智利未如預期大增，反而是沉寂多時的巴西毒株P.1的新變異種C.37大幅擴散，目前約佔智利新增病例的4成。研究也發現，部份毒株會有免疫逃逸現象，會讓疫苗的保護力下降。此外，位於南半球的智利現在已進入疫病高發的秋冬季，氣候可能會加重疫情的壓力。

當民眾開始接種疫苗時，特別是第2劑疫苗還未接種，其保護力仍不高。從高接種率的以色列來看，1月底其首劑接種率已過半，但新增確診數卻數天後創新高，一直要等到第2針打完的7~14天後，疫苗的保護力才算完全發揮，疫情才逐漸下滑。再者，各國首先接種的都是年長的高危險群，但這些人活動力低（台灣的「阿公」們可能算是例外），反而是未接種的年輕人活動力強，因此疫情會隨著逐步解封而在短期內快速惡化。

綜合世界各國的經驗看來，疫苗是解決疫情的必要條件，但卻不是充分條件，有了疫苗也不能高枕無憂，還必須有幾個條件配合。首先是要實現有效的群體免疫必定要達到非常高的疫苗接種率，才能有效控制疫情；其次，剛打完疫苗尚未形成完全保護作用，千萬別在這時有恃無恐到處群聚或放鬆防疫警覺，一旦感染就前功盡棄；即便疫苗都接種完畢，做好個人防護仍很重要，以防新出現的變種病毒入侵。這些措施除了應對目前的狀態外，還要考慮未來相當長一段時間內，新冠病毒仍在其他國家或地區繼續流行，帶原者可能會在預期不到的地方出現，時間一久也一定會有新的變種病毒，做好防護措施才是配合疫苗接種的根本之道。

(中時新聞網)