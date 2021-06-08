高雄曹公國小出動「凱比機器人」，當畢業生的替身，逐一領取畢業證書及各個獎項。（高市教育局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄曹公國小出動「凱比機器人」，當畢業生的替身，逐一領取畢業證書及各個獎項。（翻攝網路）

受到疫情衝擊，不少學校無法舉辦畢業典禮，高雄鳳山區曹公國小昨（7）日舉辦線上畢點，突發奇想找來機器人助陣，每一台機器人螢幕放上畢業生影像，影片在網路瘋傳，被酸是「告別式」。對此，校長劉熾慧今（8）日凌晨沉痛在網路發出千字文述說心情，並向師生、家長致歉，不少網友心疼留言送暖。

據了解，曹公國小為讓學生有出席典禮的儀式感，除校內原有7個凱比機器人外，還特別到其他學校借了20幾個凱比，讓每一位同學化身為凱比，透過網路從家中到學校參加人生第一個也是最特別的畢業典禮。

其實，校方為彌補無法實地參與的遺憾，由資訊教師團隊發揮創意巧思，以學校現有的設備器材發想，克服資訊技術問題，逐一完成理想中的畢業典禮。指導每位同學以微軟Teams帳號登入，並以凱比機器人的身分，逐一領取畢業證書及各個獎項，接著畢業生致詞、唱畢業歌及校歌等，倚賴技術團隊協力串接每個細節流程。

根據網路瘋傳的影片內容，當時線上畢典，有名老師站在一群有學生影像的機器人面前致詞，要學生對自己的行為負責，「恭喜寶貝們，你們畢業了，老師心中不捨，但你們的態度一天天轉變⋯⋯」，搭配感傷的背景音樂，老師情不自禁潸然淚下。

原是充滿感傷的畢業場景，卻被有心人士調侃為「人生畢業典禮」場合，有網友嘲諷，怎麼看都「怪怪的」，甚至說「曹公國小聯合奠祭，什麼啦！也太不吉利了」等等負面留言亂竄。

校方昨晚獲悉大眾反應後，緊急發出聲明稿指出，影片內容涉及詆毀導師殷殷期待與叮嚀，請轉傳前應該要注意「多疑、多查、不亂傳」。

今天凌晨2時許，曹公國小校長劉熾慧更在學校粉專發出長達1700多字文章，她提及，這個計畫初衷是因防疫停課時期，不能讓學生回到校園，我們只好虛擬化，讓每一位學生登入凱比機器人裡。

劉熾慧說，位學生登入到凱比機器人，所以老師們和學生們是面對面的叮嚀，但戲劇化的影片，其畫面、說明、回應等等，確實傷了我們親師生的心，因為這並不是畢業典禮的全貌，很多關心曹公國小的好朋友們也在另一頭幫我們說明著，在此先謝謝大家。

她表示，高年級的學生正青春，有太多意想不到的點子，隨時出招讓老師接招，我們的老師當然也是以撲克臉70％＋暖媽30％這樣生存著。孩子們要畢業了，終於可以100％的暖媽出場，而平常調皮搗蛋的學生也突然變好乖好乖，老師看到這樣的場面，講沒幾句話，眼淚就掉下來了，「就是網友或群組裡廣傳的那1分25秒的影片」。

劉熾慧語帶難過說，自己確實為了影片散佈而無法逐一說明而苦惱，但得先向畢業班老師及學生們致上深深的歉意，也要向支持我們的家長們說聲抱歉，造成你們的困擾了！

她原本以為可以帶給大家的是美好的回憶，不料卻染上了一些灰

我認為曹公的師生們一向是樂觀、積極與正向，「所以我們一起輕拍掉這薄薄的灰，遇有不友善的嘲笑，我們可以輕聲說明這事件，請大家一起看到我們的美意與初衷」，每一個事件都是一個學習。

(中時 )