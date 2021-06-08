蘋果（Apple）連續第二年以全線上形式舉辦的全球開發者大會（WWDC）在台灣時間6月8日凌晨1點由主題演講揭開序幕。以一段開發者們天馬行空發想的WWDC創意開場影片揭開序幕，充滿趣味！首先在會中先以iOS 15開始介紹，因為先前保密到家，新功能應該會帶給不少果粉驚喜。

蘋果指出，今年的iOS 15聚焦讓人們如何保持聯繫、並且以更智慧的方式探索世界，並能夠在眾多資訊當中保持專注。以下是針對iOS 15重點功能的更新：

【FaceTime】

在疫情之下，人與人之間的連結變得更為重要，因此蘋果進一步優化了FaceTime。在iOS 15當中加入了空間音訊，舉例來說，視訊電話畫面中朋友如果被顯示在右邊，他的聲音將因為空間音訊的功能，聽起來就像從右邊傳來，讓畫面與聲音更一致，彷彿他就在你面前跟你講話一樣，更有臨場感。語音方面，也將提供優先處理人聲，或是可將所有聲音都完整捕捉的寬頻譜模式，讓聲音表現更符合你當下的需求。也支援全新Grid Voiew，讓每個人的畫面顯示都一樣大，並且會在發話時凸顯效果。也支援Portrait Mode讓人物在對話時更為凸顯。

FaceTime新增FaceTime Links功能，讓你可以輕鬆排程FaceTime通話，可加入行事曆或是透過訊息傳送，今年Android設備還有Windows設備都可以透過瀏覽器來加入，讓溝通無國界！並支援端到端加密，讓你們的對話保有隱私與安全。

第三，FaceTime支援全新的SharePlay功能，讓你可以輕鬆跟朋友一起看影片、追最新一集的影集或是動畫、共享音樂，甚至可以操控app給他看，協助遠在天涯的家人都可以解決iPhone使用上的困擾。蘋果也將開放SharePlay API，宣布第三方夥伴也可接入此功能，例如HBO Max、Hulu、Disney+、NBA、TicTok（抖音）等都是合作夥伴，都能讓你在與朋友在FaceTime中輕鬆共享。

【訊息】

針對iMessage功能，蘋果導入全新分享照片的方式，讓你可以在傳訊息的過程中，與好友家人共享精彩的旅程或特別時刻的照片。並且你可以針對單獨的照片表達瀏覽後的心情。

Podcast、Apple News、Safari、Apple TV、Apple Music以及照片等app都可支援Shared With You功能。你可以在這些app當中找到朋友家人曾與你分享過的資訊，並且在有空的時候予以回應。朋友與你分享的照片也都會存入你的相簿中，讓你輕鬆收集到最精彩的照片集。

【專注模式】

現代人處理的資訊量龐大，如今在iOS 15當中可以更輕鬆幫助你專注在特定對象或是任務上。你可以透過專注模式選定要聚焦在工作、私人模式，或是啟用勿擾模式等等。當你啟用專注模式，將會啟用機上的智慧功能來協助你過濾通知，甚至可顯示不一樣的桌面（專門是私人用或是工作用的app以及Widget）。並且專注模式將在不一樣的蘋果設備中，例如iPhone、iPad、Mac中同步啟用，讓你瞬間專注！而當你啟用勿擾模式時，狀態還會自動顯示在iMessage當中提醒你的聯絡人。

【更智慧的找到你所需要的資訊】

iOS 15支援Live Text功能，可以運用機上的智慧功能，來辨識圖片中的資訊，並可採取進一步行動。例如，圖片中照到餐廳的電話，你可以輕鬆框選，並且直接撥打電話。現可支援七種語言，包含英文、簡體中文與繁體中文等；Visual Look Up功能則可協助使用者更輕鬆的認識地標、自然景觀特色，或是找尋到特定書籍。

Spotlight這項iPhone中的全局搜索功能，如今也可以搜尋圖片中的文字，甚至可以搜尋關於TV節目、歌手、電影的資訊；而你與朋友在對話中分享的資訊、照片或是Find My程式中分享的地點都可被搜尋得到。

【讓照片創造回憶】

照片app的「Memory」（回憶）功能大幅更新，如今會自動為使用者搭配合適的Apple Music配樂；使用者也可以自行編輯替換當中的照片、音樂、特效或是轉場效果，打造更符合你心意的動態回憶相簿。

【Safari可支援Group Tabs】

新增Tab Bar讓使用者可以輕鬆用單手就可以切換網頁；支援Group Tabs讓你可以快速開啟相關的一串相關網頁，讓你可以快速完成特定任務，例如規劃自助旅行，或是採買任務。並且Group Tabs可盡情分享，所有你在Safari開啟的網頁，都在蘋果裝置中跨裝置同步。

除了上述的更新之外，「蘋果地圖」也更為優化，加入漂亮的當地知名地標，還有夜景模式，並且可在導航時更輕鬆分辨不同車輛的指定線路，經過立體的道路時也更容易分辨你的所在位置；錢包（Wallet）則將繼提供了數位CarKey功能，並在未來的BMW新車中支援外，也新增支援HomeKit的鑰匙功能、旅遊業的房門鑰匙等功能，並且將加入數位身分證的功能，在美國還可加入駕照等資訊，進一步要取代你的實體錢包。這些重要的ID資訊都會保存在Secure Element之中（Touch ID/Face ID保存之處）。

此外蘋果也全新設計的備忘錄、天氣app。天氣app帶來更沈浸式的體驗，讓你藉由天氣變化的動畫更能清楚掌握未來特定位置與地點的氣象資訊。備忘錄則是支援了提及（mention）功能，提升協作體驗；也增加標籤（tag）功能，讓你可在眾多的備忘錄中快速搜尋。在iPad以及Mac當中新增的Quick Note則可在iPhone中進行編輯。

針對隱私方面，蘋果則加入了全新的 App Privacy Report，讓你可以查詢七天之內哪一些App取用了敏感的權限，例如位置、照相機、錄音機等等。並且可以知道app所連結的第三方資料庫；Mail Privacy Protection 則會向外部隱藏你的IP位置、打開郵件的時間等資訊，以及你的位置資訊，讓廣告業者無法藉此來追蹤你。

最後，蘋果還更新了不少功能，例如針對AirPods加入Announce Notifications功能；健康app增加步行穩定性、趨勢等功能，且可以讓家人之間共享資料，或是可將重要資訊與醫生共享，讓他掌握更多與你的健康（或疾病）有關的參考資料；升級推出iCloud+，帶來Hide My Email、 iCloud Private Relay、額外的HomeKit視訊鏡頭支援的功能，而與先行的iCloud訂閱服務費用維持一致。翻譯app則新增自動實時翻譯功能，也可支援用於iPhone的全局翻譯（框選後可進一步選擇翻譯功能）。

iOS 15將於今日向開發者釋出beta測試版，預定七月向大眾釋出Public Beta公測版，而秋季推出正式版。

(科技)