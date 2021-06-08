大陸騰訊「拾光盛典」7日舉行，現場眾星雲集，人氣女神楊冪也不缺席，她以一套黑紗細閃星光裙現身，化身黑天鵝，尤其禮服中間挖空一個三角形，東西半球若隱若現，增添幾分性感，被不少網友大讚是盛典第一美。

楊冪7日出席騰訊拾光盛典，紮起優雅包頭，身穿黑色一字肩紗裙，露出絕美天鵝和香肩，臉上精緻妝容搭配大紅唇，還有垂墜水晶耳環的點綴，整個人散發著高貴典雅的氣質，宛如黑天鵝，性感中又展現霸氣氣場，女人味十足。

楊冪宛如化身黑天鵝，高貴優雅造型被狂讚。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

特別的是，楊冪這身禮服胸前的蝴蝶結有個巧妙剪裁，中間簍空挖出個倒三角形，深V直接開到逼近肚臍，隱隱約約露出東西半球，而全黑的禮服也更襯出她的白皙肌膚，使得中間一片更吸睛，造型一曝光，吸引大票粉絲狂讚「天哪，楊冪這樣的美貌是真實存在的嗎」、「仙女下凡，真的太美了」、「被大冪冪美哭」、「完全符合我心目中女神的樣子」、「根本就是城堡裡的黑天鵝」，絕美造型大受好評。

另外，楊冪這次擔任騰訊視頻代言人，上台發言時表示在騰訊視頻裡，做過翻譯、當過律師，開心觀眾和她一起見證角色，也見證了她的成長。而7日她與許凱合作的新戲《愛的二八定律》也釋出預告，楊冪在戲中是個律師，許凱是位資深宅男，兩個性格迥異的人，因為父母催婚決定領證假結婚，在相處過程中假戲真做，愛上彼此的故事。

楊冪胸前挖空，深V開到逼近肚臍。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

之前就有網友在網上Po出巧遇楊冪和許凱拍《愛的二八定律》的現場影片，兩人有著剛好的身高差，看起來頗為相配，在深情對望後緊擁熱吻，氛圍相當甜蜜，戲外她們氣氛也相當好，總是有說有笑，還被拍到吻戲不小心笑場時，楊冪倒在許凱身上，似乎有點害羞，畫面流出後，不少粉絲都相當好奇這對姐弟戀會擦出什麼火花。

楊冪擔任騰訊視頻代言人。（圖／翻攝自楊冪工作室微博）

(中時新聞網)