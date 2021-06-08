蘋果（Apple）在今(8)日的WWDC開發者大會中，公佈了iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey、tvOS 15、watchOS 8等作業系統的最新樣貌。而到底iOS 15可支援哪些機種，肯定是你最好奇的資訊，快來一探究竟！

今年蘋果仍舊相當佛心，iOS 15支援的設備竟然與iOS 14一樣（而iOS 14也沒有剔除iOS 13支援的設備），換句話說，可以升級到iOS 14的設備，全都可升級到IOS 15。蘋果已經連續兩年都沒有讓任何舊款iPhone失去新版iOS的支援。根據蘋果官網資訊，iOS 15可支援的設備包含： iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，以及第七代 iPod touch，總共高達20款設備。

iOS 15將於今日向開發者釋出beta測試版，預定七月向大眾釋出Public Beta公測版，而秋季推出正式版。今年的iOS 15聚焦讓人們如何保持聯繫、並且以更智慧的方式探索世界，並能夠在眾多資訊當中保持專注。提供了FaceTime Links、訊息SharePlay、專注模式、Live Taxt、Safari Group Tabs、iCloud+等功能與服務，可參考此篇介紹。

(科技)