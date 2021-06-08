蘋果（Apple）今日也在WWDC中公布了iPadOS 15的全新特色。注入了許多iOS 14的特色功能，例如App資料庫、Widget等等，但又在iPad的基礎上放大了這些功能的特色，充分運用了iPad大螢幕的特性，並進一步提升了iPad的生產力與多工效率。

【多工處理再上一層樓 支援鍵盤快速鍵】

iPadOS 15 在app頂端新增多工處理選單，點按即可選擇進入「分割顯示」（Split View）或 「滑動置前」（Slide over）。使用者現在在使用「分割顯示」時，也能快速進入主畫面。藉由新的陳列架，使用者可以多工處理 Safari、Pages 等多個視窗的 app，也能快速預覽電子郵件。

使用者可以使用全新的鍵盤快速鍵和重新設計的選單列完成更多事。使用者能快速設定並於「分割顯示」和「滑動置前」 間切換，也能直接在鍵盤上用全新的快速鍵進行多工處理。

【透過小工具和App 資料庫讓 iPad更個人化】

iPadOS 15之中，使用者現在能在iPad主畫面上置入小工具（Widget），且專為 iPad 大螢幕所設計的新版小工具尺寸更大，更適合展示影片、音樂、遊戲、照片等內容，包含加入了App Store 、尋找（Find My）、Game Center、郵件、聯絡人的全新的小工具。此外，iPadOS 15將支援「App 資料庫」，它會自動將 app分類彙整到「生產力」、「遊戲」、「近期加入」等實用資料夾中，並且可在 Dock 快速取用他們的所有 app。有了「App 資料庫」，甚至可啟用隱藏特定主畫面的功能，讓桌面更整潔乾淨，或是快速透過背景multiview的畫面更換主畫面的先後位置（例如第二頁變成第三頁等等）。

【透過「快速備忘錄」捕捉靈感並透過「標籤」整理】

「備忘錄」新增全新的「快速備忘錄」（Quick Note）功能，讓你隨時隨地都能在整個系統快速、輕鬆做筆記。無論是在 Safari 上瀏覽網頁，或在 Yelp 上尋找餐廳，使用者可隨時叫出「快速備忘錄」（使用Apple Pencil可從角落往內滑入來啟用）來速記想法、加入連結，並可以輕鬆回到原本正在瀏覽的頁面。

「備忘錄」也新增整理、協作和獲取資訊的新方式。透過全新的「標籤瀏覽器」和標籤式「智慧型檔案夾」，「標籤」功能讓用戶能輕鬆分類，並快速找到所有筆記。對於在共享備忘錄中與他人協作的使用者，「提及」可以讓你提醒協作者，並將他們引導至該備忘錄中。新的 Activity View 將顯示最近的更新。

【更自然的 FaceTime 通話；用 SharePlay 分享體驗】

FaceTime 讓使用者能輕鬆和最重要的人聯繫，而 iPadOS 15 則進一步讓親友間的對話變得更自然。使用者在與朋友進行 FaceTime 通話時，可以用 SharePlay 分享體驗，包括在 Apple Music 上一起聽音樂、同時觀賞電視節目或電影、或分享螢幕一起查看 app。共享播放控制選項，讓所有人都能播放、暫停或快轉。使用者可將播放透過 Apple TV 延伸至他們的電視上觀看，並同步與親友在 FaceTime 上共享觀影時光。SharePlay 也讓使用者能共享螢幕，相當適合用來一起瀏覽網頁。

【重新設計的 Safari 瀏覽體驗】

Safari 的全新標籤頁設計，讓使用者在瀏覽時可以看到更多頁面。新的標籤列會與網頁顏色一致，且將標籤頁、工具列及搜尋欄位合併在一起，瀏覽上更有沈浸感。「標籤頁群組」（Group Tabs）提供輕鬆儲存和管理標籤頁的新方式，適合用於旅遊行程規劃、購物或儲存使用者經常瀏覽的標籤頁。「標籤頁群組」也會在 Mac 和 iPhone 上保持同步，讓使用者從任何地方接續進行相關工作，或輕鬆與親朋好友分享。iPad 上的 Safari 現在支援第三方網頁延伸功能，可從 App Store 下載。

【專注力工具】

iPadOS 15 支援專注模式。它可根據使用者當下在處理的事情過濾通知。使用者可以設定他們的裝置，自訂個人「專注模式」或挑選根據情境提供的建議選項，例如在工作時段或睡前放鬆等，讓他們更專注於當下。使用者可以建立在專注時刻專用的「主畫面」，並自訂需要顯示在畫面中的 app 和小工具，減少干擾。

全新的通知摘要則提供了經過整理的一系列通知，在使用者指定的任何時段進行發送，像是早上或晚上，讓他們輕鬆在自己方便的時間接收當日的相關通知。

【由裝置端智慧技術驅動的全新「照片」功能】

「原況文字」（Live Text）使用裝置端的智慧技術辨識照片中的文字內容，並讓使用者採取進一步行動。例如，店面的快照上可能會顯示商家電話號碼和撥打電話的選項。使用者可以用「圖像查詢」辨識照片中的物品，例如花或狗的品種。

Spotlight 新增搜尋「照片」app 和網路圖片的功能，並提供全新且豐富的聯絡人搜尋結果，像是近期對話、共享照片，若聯絡人有透過「尋找」來共享位置，也會顯示對方位置 。利用「原況文字」、Spotlight 可輕鬆查看公共運輸地圖、收據的照片，或食譜的螢幕截圖。「原況文字」也可用於辨別手寫文字內容，非常適合用於搜尋白板或筆記的照片。

【登上 iPad 的「翻譯」帶來全新的溝通方式】

在iOS 14出現的全新翻譯app，如今也可在iPadOS 15中支援囉。登上 iPad 的「翻譯」app 新功能讓對話變得更簡單、更自然。使用「翻譯」app 時，「自動翻譯」會自動偵測到有人在說話，並辨識其使用語言，使用者無需點擊麥克風即可自然交談。針對較私密的談話內容，兩人對坐在 iPad 兩側的面對面視角可以讓雙方都能從己方查看對話的翻譯內容。只要在 iPad 上選擇文字並輕點「翻譯」，即可隨時隨地翻譯文字；手寫文字同樣適用。與「原況文字」相互結合，使用者甚至可以翻譯照片中的文字內容。

【用 Swift Playgrounds 開發 app】

Swift Playgrounds 是學習程式編碼最好且最簡單的方式。現在，有了 Swift Playgrounds 4，使用者得以在 iPad 上為 iPhone 和 iPad 打造 app，並直接將 app 上傳至 App Store，讓任何人都能創造 app 並與全世界分享。開發 app 時，程式碼會呈現在即時預覽中，使用者可利用全螢幕來測試 app 運作。使用 Swift 套件建立的全新開放專案格式可於 iPad 的 Swift Playgrounds 和 Mac 的 Xcode 中開啟和編輯，為使用者提供更多功能來開發 iPad 和 Mac 的跨裝置 app。

【iPadOS 15 其他特色功能】

「通用控制」（Universal Control）讓使用者可透過單一滑鼠和鍵盤在 iPad 和 Mac 之間享受切換自如的無縫使用體驗，無須任何設定。使用者還可以隨心所欲在裝置間拖放內容，像是在 iPad 上用 Apple Pencil 繪製素描後，直接拖放至 Mac 的 Keynote 簡報裡。

「與您分享」（Shared with you）全系統適用，可以找出曾在「訊息」對話內分享的文章、音樂、電視節目、照片等等，也方便在「照片」、Safari、Apple Music、Podcast、 Apple TV 等 app 中顯示，幫助快速取得特定情境下的資訊。「照片」帶來「回憶」功能的重大更新，帶來嶄新外觀，身歷其境的互動式介面，並整合 Apple Music，透過設備上智慧來推薦個人化歌單，讓回憶再度鮮活。「地圖」則提供了導航及探索世界的全新方式。使用者將能獲得大幅提升的細節呈現，城市社區、商業區、坡度與建築物的細節更勝以往，「地圖」也將擁有新的道路顏色和標記、客製地標，以及帶著閃耀月光效果的全新夜間模式。

「隱私權」功能更上一層樓，新增防護措施、透明化功能和控制選項。「郵件隱私權保護」有助於防止追蹤器窺探電子郵件，而 app 隱私權報告則將 app 如何與其他公司共享資訊透明化。Siri 的設計保護使用者隱私權。現在透過裝置端的語音辨識技術，Siri 的指令音訊預設就能完全在 iPhone 上處理，性能大幅提升。Siri 新增了多項新功能，包括 AirPods 上的「播報通知」功能，讓使用者輕鬆透過下達指令與他人分享螢幕。

iCloud+ 結合所有使用者最愛的 iCloud 功能，再加上新的進階功能，包括「隱藏我的電子郵件」、擴增的「HomeKit 安全錄影」支援，還有創新的網路隱私權服務 iCloud Private Relay，無須額外付費6。今年秋天，目前的 iCloud 訂閱者會自動升級成 iCloud+。所有的 iCloud+ 方案皆可與使用者「家人共享」群組中的其他成員共享，如此一來，所有人都能享受這項服務提供的新功能、儲存空間和升級的體驗。

全新的「輔助使用」功能運作方式因應使用者需求而設計。「旁白」的螢幕閱讀器目前使用了設備上智慧來探索圖片中的物件，令使用者能發現有關圖像中的人物、文字、表格數據和其他物件等更多細節。支援第三方的眼球追蹤硬體，讓使用者用眼睛即可控制 iPad。背景音樂會在背景連續播放，並混入或讓位給其他音訊和系統音，掩蓋惱人的環境或外部噪音，有助於使用者集中注意力、保持冷靜或好好休息。「聲音動作」讓使用者可以運用嘴巴發出的聲音自訂「開關控制」。使用者現在可以針對各個 app 客製化顯示和文字大小。

iPadOS 15可支援的設備。（摘自蘋果官網）

iPadOS 15將於今日向開發者釋出beta測試版，預定七月向大眾釋出Public Beta公測版，而秋季推出正式版。iPadOS 15可支援的設備包含iPad Air第二代、第三代、第四代；iPad mini第四代、第五代；iPad第五代至第八代；9.7吋、10.5吋iPad Pro、11吋iPad Pro的第一代、第二代、第三代，以及12.9吋iPad Pro的第一代至第五代，涵蓋了當前所有的iPad，支援的程度與iPadOS 14完全相同，沒有捨棄任何一款舊iPad。

(科技)