蘋果（Apple）今(8)日讓macOS Monterey成為了WWDC的壓軸新品，展現了跨兩台（以上）蘋果裝置（例如iMac、MacBook、iPad）的通用控制功能，果粉們曾經夢想過的控制功能，宛如魔法的展現在使用者面前，肯定讓不少使用者眼睛都為之一亮，迫不急待地想要來體驗！

【用 Mac 展現高效率，完成更多任務】

蘋果指出，macOS Monterey 所添加的全新工具是為了協助使用者提升生產力、保持專注以及與他人合作所生。首先來看看Safari 瀏覽器，現在可支援新的標籤頁設計，使用者能看到更大範圍的頁面，新的標籤列會與網頁顏色一致，且將標籤頁、工具列及搜尋欄位合併在一起，讓瀏覽體驗煥然一新。

「標籤頁群組」提供輕鬆儲存和管理標籤頁的新方式，適合用於旅遊行程規劃、購物或儲存使用者經常瀏覽的標籤頁。「標籤頁群組」也會跨 Mac、iPhone 和 iPad 同步，因此使用者可以從任何地點繼續進行專案，並輕鬆與親朋好友分享標籤頁。

「捷徑」終於在 Mac 上登場，協助使用者自動化日常工作達到生產力巔峰。就像在 iPhone 和 iPad 一樣，「捷徑」可協助使用者在 Mac 上利用他們最常使用的 app 迅速完成工作。利用一系列專為 Mac 所設計、豐富的內建動作選項，使用者可立即分享檔案、製作 GIF 或執行更多任務。若想更進一步運用「捷徑」則可使用 Mac 上的「捷徑編輯器」，自訂出更符合工作流程的捷徑。「捷徑」在 macOS 全面整合，包括選單列、Finder、Spotlight 乃至可免手動操作的 Siri，無論使用者正在使用哪一個 app，都能輕鬆執行捷徑。 使用者可將現有的 Automator 工作流程匯入「捷徑」，即刻執行工作流程。

「備忘錄」的新功能可協助使用者保持條理、與他人協同合作，並在任何地方新增備忘錄。新加入的「快速備忘錄」可以讓使用者在系統內任何 app 或網站隨手記下筆記，在靈感來臨時輕鬆捕捉想法和點子。使用者也能夠將 app 裡的連結、Safari 裡的網站或是「地圖」上的地址添加至「快速備忘錄」來補充。使用者在「備忘錄」中與朋友或同事進行協作時，可以新增「提及」，並在全新的 Activity View 中查看每個人的編輯歷程。此外，還能用標籤分類「備忘錄」，如此一來便能快速輕鬆地在新的「標籤瀏覽器」和標籤式「智慧型資料夾」中進行搜尋。

「專注模式」可自動過濾掉與當前活動無關的通知，協助 Mac 使用者專注於當下。使用者可標示自己的狀態，讓他人知道自己在專心工作，不方便聯絡。在裝置上完成「專注模式」的設定後，「專注模式」會自動在使用者的其他裝置上同步設定，並可根據使用者當前的活動自訂，例如正在準備簡報或完成學校作業。

【使用Mac與家人朋友保持聯繫】

FaceTime 包含一系列全新的音訊和視訊功能，讓通話體驗更加自然逼真。透過新增的空間音訊，FaceTime 的通話語音聽起來就像是說話者從螢幕上的位置所發出來的；「語音隔離」可確保使用者的聲音清晰無比，並利用機器學習去除背景雜音；「寬廣頻譜」則可收入空間中所有聲音，讓參與者能夠聽到一切。利用 M1 晶片的 Apple 神經網路引擎，「人像」模式能模糊使用者所在的背景，產生令人驚豔的影片效果，全新的「格狀顯示方式」以相同大小的方格呈現參與通話的使用者。

SharePlay 是一套強大的系統功能，讓使用者在進行 FaceTime 通話時彼此分享體驗。從舉辦音樂聆賞派對、一起觀賞影視節目，到在 app 上以螢幕共享方式進行協作，使用者現在可以即時與親友分享他們最愛的音樂、電視節目、電影、專案等內容。利用可輕鬆套用的 API，第三方開發者可直接將自己的 app 帶入 FaceTime。

如果朋友與你分享的訊息太多，無法及時處理，也沒有關係！可直接透過「照片」、Safari、Apple Podcast 以及 Apple TV app 中的「與您分享」標籤頁，就能輕鬆找出和享受所有透過「訊息」分享的精彩內容，包括照片、影片、文章等，並且在你有空的時候進行回覆，跟上每一個話題。

【跨 Apple 裝置工作的全新方式】

在「接續互通」功能的基礎上，蘋果帶來了有如魔法的「通用控制」功能。這項功能讓使用者在 Mac 和 iPad 之間切換時，可使用同一組滑鼠和鍵盤操作，在裝置之間來去自如，且無須進行任何設定。使用者還可以隨心所欲在裝置間拖放內容，像是在 iPad 上用 Apple Pencil 繪製素描後，直接拖放至 Mac 的 Keynote 簡報裡。

利用 AirPlay 到 Mac的新功能，使用者就能將最新的電影、遊戲、假期照片和簡報等內容，從 iPhone 或 iPad 直接呈現到 Mac 的 Retina 顯示器上，感受更大也更好的顯示畫面。Mac 的高傳真音響系統也可作為 AirPlay 的揚聲器，如此一來，使用者就可以在 Mac 上播放音樂或 Podcast，也可以將 Mac 用作次要揚聲器，呈現多室音訊體驗。

【macOS Monterey 的其他新功能】

如今，在macOS Monterey 中，使用者可利用「地圖」 中全新的互動式地球，瀏覽令人驚艷、身歷其境而精美的的城市體驗，使用者將以全新方式在 Mac 的顯示器上，享受瀏覽和探索地球自然之美。

「原況文字」（Live Text） 使用裝置端的機器學習技術偵測照片中的文字，包括電話號碼、網址和追蹤碼，讓使用者可以複製、貼上、撥打電話、開啟網頁，輕鬆尋找更多資訊。「圖像查詢」也使用機器學習技術，協助使用者探索和學習照片中的動物、藝術、地標、植物等。這些功能適用於 macOS 的各個角落，包括「照片」、「訊息」以及 Safari 等 app。

iCloud+ 結合所有使用者最愛的 iCloud 功能，再加上新的進階功能，包括「隱藏我的電子郵件」、擴充的「HomeKit 安全錄影」支援，還有創新的網路隱私權服務 iCloud Private Relay，無須額外付費。透過「郵件隱私權保護」等隱私權功能，使用者可以決定是否允許電子郵件收集有關其「郵件」活動的資訊，而 Mac 的錄音指示器現在能顯示哪些 app 正在使用 Mac 上的麥克風。

搭載 M1 晶片的 Mac 支援「空間音訊」功能，使 AirPods Pro 和 AirPods Max 得以營造劇院般的體驗。而全新的「輔助使用」讓任何人都能用「標示」添加額外的圖片說明，此外還有改良的「全面鍵盤操控」，以及讓 Mac 使用上更加靈活的游標自訂功能。

macOS Monterey將於今日向開發者釋出beta測試版，預定七月向大眾釋出Public Beta公測版，而秋季推出正式版。macOS Monterey 所支援的 Mac 系列產品數量包括最新的 iMac、MacBook Air、13 吋 MacBook Pro 和 Mac mini，以及 Apple 旗下配備 Intel 處理器的 Mac。

(科技)