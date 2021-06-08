針對美台雙邊貿易協定的立場，美國國務卿布林肯今天未明確答覆政府立場。但他透露，美台正在或即將就部分架構協定進行對話。駐美代表蕭美琴則表示，努力中。

布林肯（Antony Blinken）今天出席聯邦眾議院外交委員會關於國務院年度預算聽證會時，眾議員巴爾（AndyBarr）問到他對美台雙邊貿易協定（BTA）的立場，布林肯請他去向美國貿易代表戴琪（Catherine Tai）瞭解。但他透露，已經或是即將就部分架構協定展開對話，「這些對話應該展開了」。

對此，蕭美琴回覆媒體詢問時表示，正在努力中。台美貿易暨投資架構協定（TIFA）自2016年便未再召開。

巴爾也問及美國釋出給台灣的疫苗進度，以及如何協助台灣控制疫情時，布林肯表示，美國正盡快安排交付疫苗，包括給台灣的部分。這項工作正在進行中，相信未來幾天，甚至數週間就會有行動。

共和黨籍台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）則問布林肯對台灣戰略模糊政策的立場，布林肯重申美國基於台灣關係法，協助台灣自我防衛政策，並承諾會持續向台灣提供重要的國防設備，同時與台灣持續密切合作。

議員也對中國相關議題高度關切，除了軍事、經濟、新疆強迫勞動、冬季奧運等議題外，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是否源自中國武漢實驗室也是議員質詢重點。

布林肯表示，現在關於病毒的來源有源自實驗室或自然傳播兩種說法，美國總統拜登（Joe Biden）已下令政府全面進行調查，以查明真相。與此同時，美國也敦促世界衛生組織（WHO）啟動第二階段調查，以暸解起源。（編輯：張佑之）1100608

(中央社)