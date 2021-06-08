蘋果（Apple）今日在WWDC當中，也發表了watchOS 8，並且宣布與tvOS 15以及HomeKit的眾多更新，接下來就來看看各個系統與智慧家庭裡蘋果宣布的新功能。

【watchOS 8】

watchOS 8錶面如今可新增全新的肖像模式照片，讓你即時無法與家人面對面相聚，抬起手腕也可以看見他的個人肖像照片。且如今在Apple Watch中可以瀏覽歷史上的今天（On this day），還有特色照片等相簿，供你提取回憶。也可快速地透過Apple Watch在郵件、訊息中分享照片，並且加入手寫、聽寫或是帶有表情符號的訊息內容，輕鬆與家人好友保持聯繫。

針對智慧家庭的功能，如今也可在Apple Watch中看見支援HomeKit的智慧家電現況，並予以操控；例如有了按了智慧門鈴，你可以為他開門，或是開啟門口的燈。也可瀏覽聯網攝影鏡頭的門外畫面。也可在Apple Watch的Home app中快速瀏覽智慧家電呈現的整合性資訊，例如溫度、智慧燈座是否開啟等等。錢包功能也可進一步支援全新的Home Key、ID卡、Car Key功能。

如今Apple Watch上的訊息功能更為精進，可以透過數位錶冠來變化游標位置，來精確輸入。可透過聽寫、或是手寫辨識的方式輸入，並且可加入逗趣的表情符號。也可以支援GIF圖片回覆訊息，讓你用生動有趣的GIF圖展現你的心情。全新的Music app可以讓你透過訊息、郵件的方式分享喜愛的 播放清單、音樂、專輯。

在iPhone、iPad、Mac都支援的專注模式，當你一在任何一個蘋果裝置上啟用時，Apple Watch也會同步啟用，讓你專注在處理私人事務，或是專注在工作上，提升效率。

健康功能方面，呼吸 app增加了更多動畫來幫助你專注、調整呼吸；並新增「沈思」模式，讓你透過動畫引導進行冥想，或把握時間沈澱自己，思考特定的議題。睡眠功能加入了紀錄呼吸頻率的功能，並且可追蹤了解呼吸頻率變化的趨勢，了解是否健康有了變化或需要特別留心。

運動則新增了太極、皮拉提斯等兩個全新模式，適用於更多喜愛特定運動的朋友。沒有在台推出的Apple Fitness+則是推出了由Jeanette Jenkins帶領的健身課程，並且加入Artist Spotlight 功能，讓你在運動同時也可以單獨聆聽來自Lady Gaga、Keith Urban、Alicia Keys、 Jennifer Lopez的歌單。此外，當你忘記帶走你的AirPods時，Apple Watch上的「尋找」功能會跳出通知，降低AirPods遺失的機率。

watchOS 8需要與搭配iOS 14以上的iPhone 6s（含）及之後的裝置一同使用，Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 5、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6皆可升級。今日就向開發者釋出測試版，七月預定釋出公測版本，預計正式版秋季釋出。

【tvOS與HomeKit更新】

蘋果在tvOS上並沒有著墨太多，僅指出推出可適用於全家人的For All of you推薦片單，讓全家大家一起收看的時候，更容易找到合適的片單；Apple TV 4K可以將HomePod mini作為外放揚聲器，輕鬆打造家庭劇院等級的立體聲音效；此外，更多的是著墨在家庭環境中的跨裝置功能，包含可透過Siri對的HomePod mini在電視上播放指定Apple TV+影集；或是在電視上使用SharePlay功能，讓你一邊與朋友視訊，可以一邊收看藉由SharePlay分享的Apple TV+影集。以及iPhone、Apple Watch可支援Home Key功能來開門。

HomePod mini也終於將支援語音辨識功能，可透過辨識來自不同使用者的語音命令，送上專屬的行事曆形成、音樂播放清單等個人化推薦內容。

蘋果最後宣布，一項更為開放的計畫，也就是第三方HomeKit裝置，都可開發接入Siri的功能，透過Siri命令來控制；而iOS也將支援蘋果與亞馬遜（Amazon）、Google共同開發的智慧家居標準「Matter」。

(科技)