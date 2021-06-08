蘋果（Apple）在今日著重公布了iOS 15、iPadOS 15、macOS Montere、watchOS 8等四大系統的新面貌，還有展現跨平台之間的同步與協作特性。如果你好其最新系統將會支援哪些設備，一起來看本篇整理。

【iOS 15】

根據蘋果官網資訊，iOS 15支援的設備清單與iOS 14完全一樣，包含iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，以及第七代 iPod touch，總共高達20款設備。

【iPadOS 15】

根據蘋果官網資訊，iPadOS 15支援的設備清單與iPadOS 14完全一樣，包含iPadOS 15可支援的設備包含iPad Air第二代、第三代、第四代；iPad mini第四代、第五代；iPad第五代至第八代；9.7吋、10.5吋iPad Pro、11吋iPad Pro的第一代、第二代、第三代，以及12.9吋iPad Pro的第一代至第五代。

【macOS Monterey】

macOS Monterey 所支援的 Mac 系列產品數量包括最新的 iMac、MacBook Air、13 吋 MacBook Pro 和 Mac mini，以及 Apple 旗下配備 Intel 處理器的 Mac。包含：2015年及之後的iMac、2017年及之後的iMac Pro、2015年以及之後推出的MacBook Air、2015年及之後推出的MacBook Pro、2013年推出的Mac Pro、2014年及之後推出的Mac mini，以及2016年初推出及之後的MacBook。

【watchOS 8】

watchOS 8需要與搭配iOS 14以上的iPhone 6s（含）及之後的裝置一同使用，Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6皆可升級。

包含iOS 15、iPadOS 15、macOS Montere、watchOS 8，都是今日就向開發者釋出測試版（Beta），七月預定釋出公測版本(Public Beta)，預計正式版秋季釋出。

(科技)