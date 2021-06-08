蘋果（Apple）今日的WWDC，歷時約有一個半小時，與前兩年相同，專注在作業系統方面的更新。先前外界所傳的AirPods 3、MacBook Pro等新品，或是M1X晶片等，全都沒有出現。

【蘋果裝置生態系更為堅固】

回溯今日蘋果全球開發者大會，大多的功能都是在各系統之間共享的，包含FaceTime SharePlay功能、專注模式、Quick Note快速備忘錄、Safari的更新等等，都在多個系統中可以看見身影，也更顯熟悉。

過去出現過在其他系統中的功能，例如iOS 14的翻譯app、App資料庫、Widget小工具，都搬到iPadOS 15裡；iOS 12的「捷徑」出現在macOS Monterey當中；已推出多年的AirPlay則是新增AirPlay to Mac的功能，可將Mac作為iPhone的更大螢幕或是強力揚聲器。

而在Mac與iPad之間接續互通的新境界「通用控制」功能，算是快速閃現但卻令人驚艷的新功能，可為實現了不少果粉夢寐以求的特色。蘋果沒有多說是藉何種技術達成可用Mac滑鼠控制iPad桌面、甚至透過Mac鍵盤在iPad中鍵入搜尋的方式，但展現了跨裝置之間的互動的新功能，甚至可以拖拉間複製照片，對於習慣蘋果生態系的用戶來說，將是極渴望體驗的新功能。

Shared with you則滲入多個app，包含Podcast、Apple News、照片、Safari、Apple Music等等，打造蘋果用戶之間更為深層的連結，讓你在跨app之間都能更自在地與家人朋友共享。蘋果期待藉此功能，吸引更多用戶更融入在蘋果生態系中，體驗未曾使用過的服務（例如Apple News、Podcast等等）或是期待活絡更多蘋果服務產品生態的意圖，頗為明顯。

【FaceTime Link讓視訊跨越裝置與國界】

除了「通用控制」、SharePlay等功能外，FaceTime Link算是另一個令人感到欣喜的功能。蘋果雖然沒有開放iMessage給其他非蘋果的裝置使用，但是FaceTime Link提供的安卓(Android)裝置、Windows裝置可藉由瀏覽器加入視訊通話的功能，有種試圖想要讓FaceTime與Google Meet、Zoom等視訊平台一拚的決心，不過從產品面來看，FaceTime Link仍是著重社交層面的功能，且成功跨出了蘋果裝置生態的圈圈，是令人欣喜的特色！

【未有硬體新品問世】

蘋果在WWDC，今年已經連續第三年都沒有推出硬體新品。會中雖然AirPods短暫亮相，讓人以為似乎要發表新品AirPods 3，不過最終證實是虛晃一招，其實只有分享AirPods軟體上的新功能，包含遺失提醒，全新的Announce Notifications功能等等。就此來看，天風國際分析師郭明錤所預測，AirPods 3預計在下半年才登場的消息可能更為準確。

而先前爆料達人預測可能會有一款MacBook Pro在WWDC亮相的預測也失準。從蘋果2020年發表M1晶片與推出搭載M1晶片的三款Mac產品的時間點來看，未來蘋果應該會把更新M系列晶片的主要時間點放在每年秋季之後。但也不排除沒有新的Mac或是M系列晶片亮相，是受到疫情下晶片缺料的因素影響。

簡而言之，今年的WWDC21與前兩年一樣，聚焦在蘋果旗下作業系統的更新，不發表硬體新品，可謂是抱持純粹。也可看見蘋果用心打造自家生態系的目的，是越來越明顯。不過，這將成為蘋果持續吸引用戶停留的生態系特色，還是成為了新用戶跨入的高牆，或許需要非常小心的操作。

(科技)