為評估洗熱水澡、泡湯等被動式加熱與運動相比，為身體帶來哪些相同或不同的益處；英國考文垂大學(Coventry University)組成的研究團隊，將參與者分為實驗組與對照組並進行實驗。結果發現，經常洗熱水澡對身體產生的好處，與運動相當；包括血液流速增加、體溫與心跳上升，從而改善心血管健康、降低血壓並修復細胞；甚至，熱水澡還幫助人抵抗憂鬱症。

這份研究已刊載於2020年12月的《應用生理學期刊》上。論文指出，運動帶來許多健康的好處，包括降低慢性病風險與總死亡率。然而，對不少人而言，想從事運動未必是件容易的事。不論是年長者行動不便，或是患有慢性疾病的人，又或者工作過於繁忙，都限制一個人的運動意願、時間與能力；甚至，運動後的延遲性酸痛，往往也讓人隔天無法繼續訓練。

據統計，全球約25%的成年人每週運動未達中強度150分鐘、高強度75分鐘的標準，不少人更是低於每日活動水平最低值。在英國，約34%的男性與42%的女性未達到前述標準。平均英國每年的死亡人數，約11.6%與長期久坐有關。

最近幾項研究發現，被動式加熱可為身體帶來多種益處，甚至與運動產生的效果相當，如改善心肺健康、血管健康、控制血糖與改善身體慢性發炎。這為身體因病痛而行動不便的人，或是無法持續運動的人，提供另一種保健法。可惜的是，這些好處仍須進一步驗證，使其從都市傳說真正地成為研究建議。

為了解被動式加熱與運動訓練，對身體帶來哪些相同或相異的好處，研究團隊將所有的參與者分為兩組；一組進行熱水澡，另一組則進行中等強度的自行車騎行，兩者執行時間相同。

結果發現，雖然騎自行車燃燒更多地熱量，但兩組核心升高溫度與心率相當。此外，透過對動脈進行超音波掃描，兩者血流量增加程度也相當。甚至，在長期研究下也發現，泡熱水澡讓人心裡產生愉悅感，從而降低憂鬱症的發生並維持心理健康。

不過，研究團隊也發現，泡熱水澡無法降低體脂肪、改善肌肉質量或骨密度。換言之，它仍無法完全替代運動訓練，特別是肌力訓練帶來的身體適應力提升、肌肉、骨骼與神經反應的成長，熱水澡無法提供這類好處。

但研究團隊認為，對於因生理疾病無法在運動場上揮灑的人，可以選擇泡泡熱水、蒸汽浴、溫泉等被動式加熱，以產生生理與心理上的好處；至於四肢活動正常的人，則結合運動與泡熱水澡，為健康帶來更大好處。

特別是新冠肺炎流行期間，政府限制前往健身房、公園，造成身體與心理壓力大增，這時可以選擇洗個熱水澡，讓身體與心靈稍稍鬆一口氣。

(中時新聞網)