自推出Apple Watch之後，強調產品所具有的健康功能與特性，就是蘋果（Apple）產品與服務發展的焦點之一。今日在WWDC之中，蘋果也以 iPhone 和 Apple Watch 的健康功能為基礎，創建了全新的工具。iOS 15 讓使用者能夠安全地與生活中的重要他人分享資訊，例如家人或醫生，並且能夠接收親友的健康趨勢分析。此外，iOS 15 中的新工具可用於識別、衡量和了解個人健康資料的變化。

Apple 營運總監 Jeff Williams 表示：「過去這一年的疫情凸顯了健康的重要性，而我們讓我們的使用者能在他們的健康中扮演更積極的角色。我們新增了一些強大功能，為使用者提供最全面的分析，讓他們能更精確地掌握自己的健康趨勢。世界各地有許多人都在擔任照顧者的角色，我們希望為使用者提供安全且隱私的方法，讓他們在追求健康的過程中有個值得信賴的夥伴相伴。我們很期待將這些創新工具交付到使用者手上。」

【分享相關資訊，掌握遠地家人的身體健康】

透過 iOS 15，使用者可以選擇讓親人安全地查看自己的健康與保健資訊，讓即便是相隔兩地的人們，也能互相討論、提供支持，時時關注重要健康警訊和變化。

在「健康」app 中，新的「分享」標籤讓使用者能與信任的夥伴或照護者私下分享資訊。 無論是年邁的父母想跟家庭成員分享其活動或心臟健康資料、計劃生育的伴侶希望共享受孕期資訊，或是帕金森氏症患者希望與物理治療師分享其行動能力資料，他們都能全盤掌控自己想要跟誰共享哪些資訊。共享資訊在呈現上會特別凸顯重要的分析和趨勢，讓接收者一目瞭然。

就診時和醫生討論日常活動是健康管理的重要環節，但要記得細節可能並不容易。在使用者許可的情況下，「健康」app 可以持續追蹤重要資訊，協助記錄個人在每次就診之間所發生的事件。現在，美國的使用者可以選擇與醫生分享特定健康資訊，如心率、偵測到的跌倒次數、睡眠時間或運動時數，以達到更有效的討論。合作醫療照護機構的醫生可以直接在電子健康紀錄系統中，查看使用者透過 Apple「健康」app 分享的資料。

【透過「趨勢」掌握身體健康相關數值的變化】

「健康」app 新增了 20 種不同類型的數據趨勢分析，包括靜止心率、睡眠、有氧運動等，讓使用者可以輕鬆查看特定指標的發展狀況。追蹤健康狀況變化是維持個人健康的重要環節，但這些細節卻很容易被忽略。對希望持續監控自身健康資訊變化的使用者來說，「趨勢」是一種智慧且積極的新方法，可突顯重要的變化，並以簡單易懂的方式呈現資訊。

使用者也能密切掌握自己的健康目標，像是持續增加跑步距離，或提高正念時間。對於那些希望監控掌握胰島素輸送等資訊的人而言，趨勢分析也能應用在與「健康」app 連結的第三方設備。透過自選通知，「趨勢」功能可以特別顯示長期健康變化，讓使用者為進步喝采、向目標邁進，或和醫生或照顧團隊進行討論。

【首創步行穩定性 降低跌倒風險】

蘋果指出，每年都有超過 3,700 萬人因為跌倒就醫，而跌倒甚至時常導致病情急轉直下，或使傷者失去獨立生活能力。因此iPhone 首創「步行穩定性」功能，藉由蒐集使用者攜帶 iPhone 走動時的重要活動資料，進行跌倒風險分析。目前，跌倒風險是以照護人員所填寫的問卷及現場評估作為衡量標準。「步行穩定性」 提供額外功能，分析在「健康」app 中蒐集的日常活動和路面資訊，將穩定度歸類為「正常」、「低」或「非常低」三個等級，讓使用者能自主採取行動，降低跌倒風險。

「步行穩定性」使用客製化演算法，藉由 iPhone 內建的動作感測器評估平衡性、穩定性和協調性。「步行穩定性」這項首創指標是以 Apple Heart and Movement Study 的真實資料為基礎所開發而來。這項研究的參與者涵蓋各年齡層，人數超過十萬，是有史以來用於研究跌倒風險的最大資料庫。

除了提醒使用者可能的跌倒風險之外，「步行穩定性」 還能幫助使用者達到他們的穩定性目標。使用者可以選擇在穩定性評分顯示為「低」或「非常低」時接收通知，並透過經臨床驗證的視覺訓練活動加強肌力和平衡。

【始終維持你的隱私權】

隱私權是 Apple 設計和開發所有健康功能時的基本要求。使用者能全盤掌握自己的健康資訊，並精確地掌控他們想要分享的資料類型及對象。不論是在傳輸過程中，或是在使用者的設備上被密碼、Face ID、Touch ID 鎖定時，資料皆會加密。當使用者選擇與親友或醫生分享這些資訊時，Apple 也無法存取這些資訊。使用者可以在 iPhone 12 Pro「健康」app 中的「分享」標籤頁裡找到信任夥伴的摘要，包括他們接收到由使用者選擇分享的通知及活動。

【其他與健康功能相關更新】

iPhone 的「健康紀錄」加入了加強版實驗室體驗，讓使用者能更輕鬆檢視他們的健康檢測結果。使用者能檢視重點、標示出對他們而言最重要的健康紀錄結果，並查看附近是否有醫療檢測中心。此外，美國的使用者還可以存取常見醫療檢測的相關教育內容。

在 watchOS 8 中，Apple Watch 可以測量睡眠期間的呼吸頻率，也就是每分鐘呼吸次數。使用者可於「健康」app 中查看這項資訊，當裝置發現重要趨勢時也會發送通知。

watchOS 8 中新的「正念」app 將深呼吸體驗再升級，並新增另一種保持注意力集中和平靜的簡單方法。「呼吸」練習讓使用者有更多機會能放慢速度、集中注意力，並提供全新動畫效果。使用者還可以使用全新的「反思」練習，一種能讓人內省的方法，協助他們專注於正向積極的想法中。

在 iOS 15 中，世界各地的使用者將能選擇是否要直接在「健康」app 中儲存疫苗接種紀錄和醫療檢測結果。即使某些疫苗供應商或醫療機構目前尚不支援「健康紀錄」功能，患者依然能利用線上瀏覽器或 QR code，下載可驗證的 COVID-19 疫苗接種或採檢結果紀錄，以隨時輕鬆掌握相關資訊。

今日起iOS 15 的開發者預覽版將於 developer.apple.com 開放給 Apple Developer Program 會員取用，而公開測試版則於七個月於 beta.apple.com 提供給 iOS 使用者。iOS 15 將於今年秋天在 iPhone 6s 與後續機型以免額外付費軟體更新的形式提供。「步行穩定性」將於今年秋季推出，為 iPhone 8 及更新版本之免額外付費的軟體更新。 全新的「正念」app 及睡眠呼吸頻率測量將於今年秋季，以免費更新的形式提供，適用於搭載 iOS 15 的 Apple Watch Series 3 或以上，以及 iPhone 6s 或以上之機型。

(科技)