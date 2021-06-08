在今日的蘋果全球開發者大會（WWDC）中，強調隱私與安全上的特色，仍舊是蘋果持續提到的重點，在各個全新系統中，也就是 iOS 15、 iPadOS 15、macOS Monterey 和 watchOS 8 有哪些隱私上的新特性，蘋果進行了完整的整理。

Apple 軟體工程資深副總裁 Craig Federighi 表示，「隱私權從一開始就一直是我們在 Apple 工作的核心重點」，而且「每年，我們都會砥礪自己開發新的科技，以幫助使用者提高對他們的資訊掌握度，並在資訊充分的狀況下，決定要與誰分享資料。今年的更新包含幾項創新的功能，提供使用者比以往更深入的分析和更精確的控制。」

【保護資訊不被第三方使用】

多年來，Safari 的「智慧追蹤預防」功能藉由裝置上的機器學習來預防追蹤器，同時維持網站正常運作，讓使用者免於不必要的追蹤；在今日新發表的各個蘋果作業系統中，在「郵件」app 裡「郵件隱私權保護」功能會阻止寄件人使用隱形像素蒐集使用者資訊。這項新功能可以防止寄件者得知使用者是否已經開啟郵件，也能隱藏 IP 位址，讓對方無法藉此追蹤使用者的其他線上活動，或利用 IP 位址確定使用者的所在位置。

【檢查 App 隱私權】

透過全新提供的「App 隱私權報告」，使用者可以查看每個 app 在過去 7 天內，多頻繁地使用他們之前授予的權限，存取其位置、照片、相機、麥克風和聯絡人。使用者可以檢查 app 對他們的資料使用是否合理，若不合理，可以在「設定」中修改 app 的權限設定。使用者也可以看到 app 連接的所有第三方網域，藉此得知他們的資料可能被分享給哪些對象。

【在裝置上處理 Siri 指令的音訊】

裝置上的語音辨識預設會直接在 iPhone 或 iPad 上處理使用者提出要求的音訊，這等於針對語音助理最主要的隱私權問題「不知情錄音」提出了解決之道。對於許多要求，Siri 也移到裝置端運作處理，因此即使是在沒有網路的情況下，也可以處理如啟動 app、設定計時器和鬧鐘、更改設定或控制音樂之類的要求。

【利用 iCloud+ 強化網路隱私】

蘋果在WWDC中宣布推出iCloud+服務，相對於當前的iCloud訂閱服務來說，不僅不需要額外付費（價格一樣，未漲價），更加入全新進階功能，包括「iCloud Private Relay」、「隱藏我的電子郵件」，並擴充「HomeKit 安全錄影」支援，無須額外付費2。

Private Relay 是 iCloud 內建的全新網路隱私服務，讓使用者能以更安全、更隱私的方式連接並瀏覽網路。使用 Safari 瀏覽網頁時，Private Relay 確保離開使用者裝置的所有流量都經過加密，因此任何使用者和他們正訪問的網站之間的第三方，甚至連 Apple 或使用者的網絡供應商，都無法存取和讀取。接著，所有使用者的請求都會透過兩個獨立的網路中繼器發送。第一個網路中繼器會指派一個匿名 IP 位址給使用者，此位址僅導向他們所在的地區，而非他們的實際位置。第二個網路中繼器則會針對他們想要造訪的網址進行解密，並將使用者導向他們的目標網頁。透過這種資訊分離方式，沒有任何單位能夠同時辨識使用者身分和他們所造訪的網站，進而保護使用者的隱私權。

「隱藏我的電子郵件」是以「使用 Apple 登入」為基礎所延伸的功能。當使用者想隱藏個人電子郵件地址時，可以隨時使用隨機產生的專屬電子郵件地址，將郵件轉寄至他們的個人收件匣。「隱藏我的電子郵件」內建於 Safari、iCloud 設定與「郵件」中，使用者能夠按照自身需求，隨時建立及刪除任意數量的電子郵件地址，掌握哪些人擁有聯絡他們的權限3。

iCloud+ 內建的「HomeKit 安全錄影」支援再升級，讓使用者可以在「家庭」app 裡連接更多相機裝置，並為居家安全錄影影片提供端到端加密儲存空間，不額外佔用儲存空間。此外，「HomeKit 安全錄影」在將影片安全地儲存至 iCloud 之前，也會確保使用者安全監視器所偵測到的活動，皆經過他們的 Apple 裝置分析與加密。

【其他為使用者和開發者設計的功能】

透過分享目前位置的功能，使用者可以輕鬆地將目前位置「僅此一次」分享給 app，而開發者在該工作階段結束之後並沒有進一步的存取權限。開發者可以客製化分享目前位置的按鈕，並直接整合到他們的 app 中。

加強版的「照片」限制了圖庫存取，即便使用者僅授予有限的存取權限，開發者依然能夠為使用者提供各項智慧功能，例如存放特定相簿的近期照片資料夾。

透過安全貼上的功能，開發者能讓使用者從其他 app 貼上複製內容，但在使用者將內容貼至目標 app 之前，目標 app 的開發者無法存取複製內容。若開發者使用安全貼上功能，使用者就能在不觸發「黏貼版透明度警示」的狀況下貼上內容，讓使用者更安心。

以上的新工具都在協助開發者提升 app 功能性的同時，也同步保護了使用者隱私權。

(科技)