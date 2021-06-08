別以為「8+9」（八家將的台語諧音）只是愛打架的屁孩，台灣新冠肺炎本土疫情大爆發後，廟會陣頭出身的謝坤仲（41歲）、王富玄（30歲）及陳春日（30歲）號召組成「新園義務團隊」，3人決定免費替屏東鄉親服務，自5月起就利用晚間下班後「出陣」，但這次不背神將而是改背起消毒水，自發性地在各社區進行清消，且打算將消毒水之愛灑遍全屏東的土地。

6月1日傍晚6時許，團隊成員下了班，簡單的清洗後，隨即換上輕鬆的衣物，趕往以前在練習廟會陣頭的工廠集合，集合後不忘先點了三柱清香向工廠內供奉的三太子朝拜，祈求此行一切順利，轉頭便開始進行消毒準備作業。將1桶20公斤重的消毒水加入水中，以1比10的比例稀釋、確定電動抽水機加滿油、水管管線抽拉順暢，一切就緒，準備出發。

消毒團員手持噴灑器，仔細消毒不放過任何一處，後方則有人員負責拉管線，團隊分工合作。（圖／宋岱融攝）

坐在後方車斗的人員會戴著護目鏡沿路噴灑消毒水，特別的是，只要看到廟宇，消毒車都會特意繞進去加強消毒，宛如廟會在繞境時，陣頭都會在廟埕前擺陣一樣，可見他們果然是廟會出身的孩子，對於廟宇總有一份特別的情感。

「比起背神將，背消毒水輕鬆多了啦！」新園義務團發起人、也是新園神將會負責人謝坤仲笑的得意。他說，一尊神將重約30多公斤，又在密閉式的空間，真的相當悶熱，因為疫情關係，所有的廟會活動都取消，他擔心陣頭練習也會招來民眾群聚觀看，因此連練習也取消了，但每到了傍晚練習時間總無所事事，因而萌生為環境消毒的想法，換背10多公斤的消毒水出門，為大家服務。

熱鬧的廟會活動因疫情遭禁，團員們笑稱「跳神將悶在裡面真的很熱，現在背消毒水，輕鬆多了。」（圖／讀者提供）

謝坤仲、王富玄及陳春日3人又出人又出錢為屏東各個社區消毒，並號召神將會的其他團員加入，還有部分的學生早上在家進行視訊上課，晚上就跟著團隊消毒去，一行人熱血的行動，獲得鄉親的認同。

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(中時新聞網)