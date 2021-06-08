北捷永春站旁的「虎林市場」，是台北市最知名的黃昏市場，以銅板美食出名，每每下午一開市，就湧入大量人潮，人潮帶來錢潮的同時，也吸引「丐幫團」進駐，讓攤商備感苦惱。其中，「乞討嬤」、「微禿叔」和「胖壯男」是當地的「丐幫常客」。本刊記者觀察調查1星期，發現乞討嬤住在桃園，還與兒子同住；微禿叔佯裝跛腳，使詐博取民眾同情；疑似裝跛的胖壯男，最令攤商感到害怕，不時「霸攤」要「小費」，3個人儼然就是「職業乞討族」！

根據多名虎林市場攤販透露，市場內的「丐幫常客」中，坐著輪椅、看來年紀稍長的中年男子，頭頂微禿的微禿叔，常駐點在虎林街82巷的十字路口，這裡也就是丐幫常客的「休息區」。

微禿叔駐點在市場內的丐幫休息區，旁邊還有兩名出家人化緣，他癱坐在輪椅上，拿著粉紅色塑膠盆乞討。（圖／攝影組）

5月12號晚間，本刊記者直擊，微禿叔出現在「休息區」，他癱坐在輪椅上，露在短褲外的2條小腿，明顯發黑，只要有民眾走過，他就遞出手裡的粉紅塑膠盆討錢。晚間7時許，攤商紛紛收攤，微禿叔也跟著收工，此時，他突然走下輪椅站起來，將捲起的褲管放下來，短褲瞬間變成長褲。微禿叔大打「輪椅苦情牌」，事實上他是「職業乞討團」成員。

面對虎林市場的丐幫問題，台北市政府社會局社工科科長陳怡如表示，社會局接獲里長、里幹事、派出所等相關人士或單位，通報有類似行乞者，首先會請社工到場現場了解關懷，評估行乞者的經濟狀況、有無福利照顧需求而予以幫助。不過，依照過去經驗，多數行乞者屬於「職業行乞」，甚至有人還擁有房產，有時必需透過公權力強力介入或依《社會秩序維護法》開單，才會有嚇阻效果。

管轄虎林市場的信義分局五分埔派出所則表示，目前每天都有警員前往市場巡視1到2小時，若接獲民眾報案，一定會加強勸導、取締行乞者。

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(中時新聞網)