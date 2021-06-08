「虎林街黃昏市場」位在北市信義區，從忠孝東路5段開始，沿著虎林街兩旁擺滿攤位，全長近200公尺，市場人氣買氣強強滾，不過約10年前，開始出現專門騙愛心的「丐幫團」。其中，丐幫團中的1位「乞討嬤」，她向記者訴說一整套的悲情故事，包括親生的2個兒子不肯照顧她，又因開刀借錢才淪落至此，不過記者直擊，乞討嬤一離開市場馬上變開朗，還跟陌生人大聊星座，跟行乞時完全判若兩人。

據了解，乞討嬤現年76歲，一見到本刊記者上前攀談，她立刻警戒追問「妳是不是記者？」不過，本刊記者一掏出零錢放在紙碗裡，她隨即卸下心防，娓娓道出自己的可憐故事。她說2年前，老伴過世，目前雖然和兒子住在新北市板橋區，兒子卻不給她生活費，「我因為車禍開刀的醫藥費，欠了親戚80多萬元，很苦命，只能來『分』（乞討）。」

拿著紙碗討錢的乞討嬤，行動不便得靠助行器，她自稱兒子不願照顧她，又因為開刀欠親戚80多萬，境況相當悲慘。（圖／攝影組）

記者直擊，5月13日下午4時許，乞討嬤出現在虎林市場，不過手中的助行器換成拐杖，不過可能因為大停電打亂影響，當天下午5時10分，她早早收工離開虎林市場，走向松山火車站；途中走進1間超商，直接一屁股坐在座位區解決晚餐。此時乞討嬤的心情不錯，隔著防疫隔板和另1名陌生人大聊「獅子座怎麼可能喜歡雙子座？」活潑外向的表現，完全不像在虎林市場以低姿態乞討的她。

用完晚餐，乞討嬤來到松山車站買票搭火車，當天晚上8時許，在樹林火車站下車，乞討嬤出站後就站在大門右側的人行道，從提袋裡拿出紙碗「上工」。經過半個多小時，見到只有2、3位好心民眾「樂捐」，乞討嬤才意興闌珊地收工。

當天下午5點多，乞討嬤遇上全台大停電攪局，草草收工後買了一袋水煎包果腹，就轉移陣地繼續行乞。（圖／攝影組）

面對虎林市場的丐幫問題，台北市政府社會局社工科科長陳怡如表示，社會局接獲里長、里幹事、派出所等相關人士或單位，通報有類似行乞者，首先會請社工到場現場了解關懷，評估行乞者的經濟狀況、有無福利照顧需求而予以幫助。不過，依照過去經驗，多數行乞者屬於「職業行乞」，甚至有人還擁有房產，有時必需透過公權力強力介入或依《社會秩序維護法》開單，才會有嚇阻效果。

管轄虎林市場的信義分局五分埔派出所則表示，目前每天都有警員前往市場巡視1到2小時，若接獲民眾報案，一定會加強勸導、取締行乞者。

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(中時新聞網)