本刊直擊丐幫團入侵信義區知名的「虎林市場」，而且竟然還有「上班」及「下班」，而這群乞討團中1名癱坐輪椅雙腿發黑的中年男子「微禿叔」最特別，他不僅故意裝跛，下班後還跑跳自如，還拿輪椅當購物推車推著走，有老攤商表示，多年來丐幫團成員一批換一批，報警也沒用，他們花招百出「都是來騙愛心的！」

本刊直擊，5月12日晚間，微禿叔癱坐在輪椅上，露在短褲外的2條小腿，明顯發黑，只要有民眾走過，他就遞出手裡的粉紅塑膠盆討錢。晚間7時許，攤商紛紛收攤，微禿叔也跟著收工，此時，他突然走下輪椅站起來，將捲起的褲管放下來，短褲瞬間變成長褲，接著點了1根菸，推著輪椅一路走向永吉路。

出家人在永春市場內化緣。（圖／攝影組）

途中，微禿叔經過1家自助餐時，入內買了個便當，接著跑到旁邊的超商買了2罐啤酒，就直接坐在超商一旁享受「啤酒大餐」，看來「職業乞討族」，不僅生活足夠溫飽，還過得相當愜意。

據1位老攤商表示，大約10 年前，「丐幫」開始進駐虎林市場，每隔一段時間就有不同的「幫眾」出沒，除了看過2腿遭截肢、在地上掙扎爬行討錢的可憐人，也看過外配揹著小孩乞討，收工後被廂型車直接載走的騙子，「有些是真乞丐，有些是假乞丐。」

同在虎林市場乞討的微禿叔和胖壯男，不時還會「丐幫休息區」聊天，交情似乎不錯，這天微禿叔大秀乞討盆，不知兩人是否是在「比業績」。（圖／攝影組）

「我曾經報警，希望警方協助處理乞丐的問題，但警方一走，他們就來。」另1名攤商無奈地說，他曾私下跟1名乞討的阿伯聊天，對方說自己平常撿資源回收維生，每當不想工作，就把全身弄得骯髒邋遢，「那個阿伯說，放個盆子，就有人丟錢給他了，還開心透露農曆年前靠著乞討，1個月可進帳1萬5千元到2萬元。」

面對虎林市場的丐幫問題，台北市政府社會局社工科科長陳怡如表示，社會局接獲里長、里幹事、派出所等相關人士或單位，通報有類似行乞者，首先會請社工到場現場了解關懷，評估行乞者的經濟狀況、有無福利照顧需求而予以幫助。不過，依照過去經驗，多數行乞者屬於「職業行乞」，甚至有人還擁有房產，有時必需透過公權力強力介入或依《社會秩序維護法》開單，才會有嚇阻效果。

管轄虎林市場的信義分局五分埔派出所則表示，目前每天都有警員前往市場巡視1到2小時，若接獲民眾報案，一定會加強勸導、取締行乞者。

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(中時新聞網)