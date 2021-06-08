在台北信義區有40年歷史的「虎林街市場」，通常是下午才營業，也是許多上班族、附近住戶採買晚餐與買菜的首選，但令人訝異的是，該市場已被「丐幫乞討團」入侵。本刊調查，當地知名的乞討者之一，身材壯碩、坐輪椅的「胖壯男」，專門以「霸攤」方式強行向攤商「要小費」，由於胖壯男全身髒兮兮加上面容兇惡，買菜的婆婆媽媽們看了根本不敢接近攤位，讓攤商十分頭痛。

本刊記者在5月11日、12日及14日一連3天，發現胖壯男出現在虎林市場，一待就超過2小時。或許因為體型關係，坐在輪椅上的胖壯男，面對路小人多的市場，相較乞討嬤和微禿男，動作顯得較不俐落。

然而，他並非靠著鍋碗等器皿討錢，而是「人車霸住」攤商前，一擋就是4、5分鐘，雙眼還會一直盯著商家，就是要商家捐點「小費」送走他。1名攤商表示，每次看到胖壯男就很頭痛，「他一臉兇神惡煞，全身又有點髒髒的，客人看到他根本不敢上門」。

記者直擊，5月14日晚間6時30分左右，身穿黑色上衣的胖壯男「下班」，獨自「走」到路口搭乘公車，前往饒河街夜市吃晚餐。飯後，當晚近8時許，1名中年白衣男突然出現，幫忙將胖壯男推到慈祐宮圖書館前空地，接著他突然從樹叢裡拿出輪椅，打開坐下，2人坐在各自的輪椅上開始閒聊。

斷腿男在虎林街黃昏市場爬行乞討。（圖／攝影組）

結束聚會，告別白衣男後，胖壯男移動到松山捷運站B1連通道的一處樓梯下，原來這裡是他的「下榻」之處，堆著棉被、睡墊等物品。可惡的是，胖壯男瞬間起身站立，還拿出手機開心地講電話，疑似「裝跛」。

面對虎林市場的丐幫問題，台北市政府社會局社工科科長陳怡如表示，社會局接獲里長、里幹事、派出所等相關人士或單位，通報有類似行乞者，首先會請社工到場現場了解關懷，評估行乞者的經濟狀況、有無福利照顧需求而予以幫助。不過，依照過去經驗，多數行乞者屬於「職業行乞」，甚至有人還擁有房產，有時必需透過公權力強力介入或依《社會秩序維護法》開單，才會有嚇阻效果。

管轄虎林市場的信義分局五分埔派出所則表示，目前每天都有警員前往市場巡視1到2小時，若接獲民眾報案，一定會加強勸導、取締行乞者。

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(中時新聞網)