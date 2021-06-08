巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯一連兩天遭到暴力攻擊，衛生所、客運公司公會大樓和銀行自動提款機遭犯罪分子縱火，公車、公私立學校停擺，31名嫌犯被捕。

根據亞馬遜（Amazonas）州政府，6日凌晨至少16輛汽車在瑪瑙斯（Manaus）被縱火，起因是1名毒販5日被警方圍剿喪命，引起其所屬黑幫不滿，在城市發動一系列攻擊。

7日凌晨，犯罪分子趁黑河水位漲高，乘兩艘快艇抵達瑪瑙斯市中心，向第24警分局掃射，投擲手榴彈，所幸無人傷亡。

山谷百合區（Lirio do Vale）的衛生所也成為犯罪分子的攻擊目標，據當地居民指出，6日晚間8時許，兩名歹徒騎機車抵達，翻牆進入縱火，然後逃之夭夭。

6日晚間另1處遭到犯罪分子攻擊的地點是亞馬遜州客運公司公會（Sinetram）本部，幾名武裝男子朝該處開槍。

位於市中心「1月14日廣場」一家銀行的自動提款機也被攻擊，該處對面是一所公立學校和州地檢署大樓。

因城市暴力的緣故，瑪瑙斯的公車已連續2天暫停營運，亞馬遜州客運公司公會聲明指出，在進行司機和車掌的安評估後，再決定恢復營運。

市衛生局也宣布暫停在瑪瑙斯免疫站的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種活動， 衛生所、家庭診所和其他衛生服務中心也暫停運作。

瑪瑙斯的公私立學校也取消實體上課，只進行遠距教學。

亞馬遜州公共安全廳廳長波納特斯（Louismar Bonates）今天表示，已逮捕31名參與在瑪瑙斯和內陸城市攻擊事件的嫌犯，包括2名策畫這些事件的首腦和1 名也參與攻擊的11歲男童。

亞馬遜州州長利馬（Wilson Lima）已要求聯邦政府派遣國防部隊援助，以遏制近日來的暴力浪潮。國防部隊預計明日抵達。

(中央社)