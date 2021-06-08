新冠肺炎疫情肆虐全球，一年多來傳出不少藝人染疫病逝，如今傳出曾演出電影《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》的女星洛莉娜康布洛娃（Lorina Kamburova）染疫病逝，享年30歲，消息傳出後震驚演藝圈，讓不少圈內友人難以置信，紛紛在臉書發文哀悼。

根據外媒《FWN》報導，洛莉娜康布洛出道以來接演的清一色是恐怖片，像是《毀滅戰士》、《喪屍出籠：血脈》等，不過最令影迷印象深刻，莫過於在2017年於電影《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》飾演警長女兒一角，精湛演出讓她的演技備受肯定，近幾年則在俄羅斯發展，近期作品為去年推出的喜劇片《愛與怪物》《Love and Monsters》，不過卻傳出她確診新冠肺炎後引發併發症，在上個月27日於莫斯科某醫院病逝，享年30歲。

洛莉娜康布洛娃生前演出《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》，讓她的知名度大增。（圖／lorina_kamburova IG）

2020年演出的電影《愛與怪物》在莫斯科舉行首映會時，洛莉娜康布洛就因為生病缺席，只能在病床上透過電話連線與影迷分享演出心得，據悉出現症狀後就醫到病逝，並沒有間隔太多時間，直到好友根納季·阿夫拉緬科（Gennady Avramenko）在臉書發文證實噩耗，才讓她的死訊曝光。

根據報導，俄羅斯至今約有12萬人染疫身亡，僅9%的人口接種疫苗，而洛莉娜康布洛娃則是在眾多因新冠肺炎病逝的歐美藝人當中，年紀最輕的一位，消息傳出後讓人不勝唏噓，演藝圈好友更是紛紛發文哀悼。

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(中時新聞網)