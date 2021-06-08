台灣附近水氣仍多，今起到周六午後易有雷雨，並有劇烈天氣發生機率。氣象專家吳德榮表示，周五起南海有「熱帶擾動」發展，使西南氣流增強，並於下周一起抵達台灣附近，中南部將有明顯降雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，各國模式模擬顯示，周五(11日)起南海有「熱帶擾動」發展，大致往西北朝海南島、兩廣一帶登陸，將導致西南氣流增強，並於下周一起抵達台灣附近，有為中南部帶來明顯降雨的機率。但此為6天之後的模式模擬，無論是「熱帶擾動」的動向，或是西南氣流抵達台灣附近的時間、強度，各模式皆有其不確定性，故尚不宜遽下定論，應持續觀察。

氣象局也指出，大約周五起，南海至菲律賓東方海面轉為低壓槽環境，有利熱帶系統發展，然而其生成位置及消長有其不確定性，對台灣附近天氣有何影響，將持續觀察。

圖為今天的定量降水預報，台灣山區有雨。（翻攝自氣象局）

至於近日天氣，吳德榮說，今天至周六(8至12日)梅雨鋒逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有強對流發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有劇烈天氣發生的機率，應注意氣象局發布的特報；溫度方面，今天各地氣溫回升、白天悶熱，注意防曬、防中暑，北部22至35度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。

(中時新聞網)