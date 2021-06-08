《證交所》八方雲集通過上市審議 08:022021/06/08 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所有價證券上市審議委員會，通過八方雲集(2753)初次申請股票上市案。該公司申請上市資本額6億元，輔導上市承銷商為國泰證券，市場結構：內銷79.45％、外銷20.55％。 2019年至2020年稅前淨利分別為6.22億元、6.27億元、8.16億元，每股稅後盈餘8.17元、8.09元、10.55元；今年第1季稅前淨利1.74億元，每股稅後盈餘2.30元。 (時報資訊) #八方雲集 #稅前淨利 #每股稅後盈餘 #證交所 #通過上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 面板驅動IC雙雄 野村喊進場正甜 - 財經要聞 - 工商時報 居家隔離概念 發燒 - 財經要聞 - 工商時報 拜登推全球15％企業稅 避稅時代告終？ 科技巨頭有苦難言 - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。