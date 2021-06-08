台灣證券交易所有價證券上市審議委員會，通過八方雲集(2753)初次申請股票上市案。該公司申請上市資本額6億元，輔導上市承銷商為國泰證券，市場結構：內銷79.45％、外銷20.55％。

2019年至2020年稅前淨利分別為6.22億元、6.27億元、8.16億元，每股稅後盈餘8.17元、8.09元、10.55元；今年第1季稅前淨利1.74億元，每股稅後盈餘2.30元。

(時報資訊)

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