工業電腦廠艾訊(3088)在歐美訂單需求復甦、缺料狀況有所紓緩下，2021年5月合併營收「雙升」回溫，帶動前5月合併營收衰退幅度持續收斂。公司預期第二季營收可望較首季回溫，第三、四季均可望優於去年同期，使全年營收繳出個位數成長表現。

艾訊公布5月自結合併營收3.63億元，較4月3.51億元成長3.46％、較去年同期3.56億元成長2.03％。累計前5月合併營收16.83億元，較去年同期18.23億元減少7.65％，為近4年同期低點，但衰退幅度較前4月10％持續收斂。

艾訊先前法說時指出，常用IC缺貨影響首季營收表現，但3月狀況已恢復過往水準。由於貢獻近8成的歐美市場因逐步重返正軌，首季起需求明顯復甦，美國市場需求強勁、歐洲需求亦自首季末逐步復甦，使首季整體接單量較往年同期高出逾5成。

受惠歐美政府預算編列及紓困方案提出、停滯需求復甦帶動，艾訊訂單需求已見強勁回溫，公司預期受缺料影響程度可望降低，使第二季營收表現優於首季及去年同期，目標第三、四季營收回升至11～12億元、每股盈餘（EPS）0.8～1元，仍須視缺料狀況而定。

艾訊預期，今年營收可望繳出個位數成長、毛利率持穩約36％，依目前在手訂單及客戶展望，缺料狀況若能進一步紓緩，成長動能可望增強。其中，美國客戶對醫療、基礎建設相關自動化設備、綠色能源相關應用等訂單明顯增加，今年展望樂觀。

(時報資訊)