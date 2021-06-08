台灣疫情嚴峻，疫苗短缺，累計這波疫情自5月11日爆發至今，已累計274人死亡。高雄民間防疫聯盟成員、精神專科醫師蘇偉碩認為，如果過去與東洋藥品簽約的3000萬劑輝瑞／BNT沒有被蔡政府刁難，今年2月就會如期施打，推估只有9人會走到死亡這一步，其他265人則還活著，痛批到現在疫苗緊急授權還緊咬著不放。

蘇偉碩昨（7）日於個人臉書表示，截至4月23日，台灣因為新冠肺炎病逝是12人，因為縮短機組員的居檢時間，結果5月11日這波疫情爆發就已奪走274個人的生命，他舉以色列進行疫苗接種計畫的例子，因施打輝瑞／BNT疫苗後，減少確診者死亡的效果高達96.7%，同時也減少染疫的效果高達97.5%。

蘇偉碩接著說，如果去年11月和東洋藥品簽下的3000萬劑輝瑞／BNT，不被蔡政府刁難，今年1月疫苗會陸續到貨，2月中陸續展開接種，3月中再接著施打第二劑，清明節後，大多數民眾已具有免疫力，「這樣算起來，274人當中，只有9人會走到死亡這一步，其他265人則還活著」。

蘇偉碩感概，如果不是3000萬劑的疫苗被莫須有的「原廠授權書」刁難，現在雙北各大醫療院所重症患者也只有5%，專責病床大多會閒置，醫護人員依然堅守岡位，準備對付更難纏的印度變異病毒株。

最後，蘇偉碩痛批政府「惜篩如金，愛財勝於人命」，讓解除三級警戒遙遙無期！而輝瑞／BNT疫苗的緊急授權還在陳時中的口中含著，「有人說這是率獸食人的政府，我是信的」。

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(中時新聞網)