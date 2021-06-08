退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)再一次欺騙了觀眾，他跟YouTuber網紅拳手羅根保羅(Logan Paul)的拳擊「表演賽」吹得滿天響，其實和8回合不戴頭盔的練拳沒有太大分別。兩人的年齡、體型、技術、體力都完全不對等，最後打得「勢均力敵」，就這樣還收費49美元（約台幣1354元），讓花錢收視的觀眾在網路高喊著要「退錢」。

其實梅威瑟從不諱言他只想賺錢，甚至戲稱自己是「合法的搶銀行」，他承諾「讓大家看見菁英拳擊手與業餘的差距」確實也做到了，在年齡（羅根26歲，梅威瑟44歲）、身高（羅根188公分，梅威瑟173公分）、體重（羅根86公斤，梅威瑟70公斤）的全面劣勢下，梅威瑟仍以技術和體力壓制了比他多出4個量級、年輕18歲的大塊頭對手。

比賽規則允許KO，並且沒有評審計分，兩人戴著10盎司拳套也夠輕（最初預定12盎司，梅威瑟以往是8盎司），因此媒體宣傳將會以KO結束，還討論「如果梅威瑟被擊倒怎麼辦？」這些都讓觀眾有錯誤期待。結果梅威瑟只是在玩，還不時讓羅根打幾個重拳以「炒熱氣氛」。

對拳賽不滿的網友評論：「梅威瑟根本什麼也沒做啊」「他們兩人都贏了，是花錢的觀眾輸了」一般的觀點認為他們兩個賽前講好了，雖然不到套招的程度，但是這和預先決定賽果的職業摔角沒有什麼不同。還有人進一步推論，應該是梅威瑟拆帳拿走大部分的錢，但同意不會打趴羅根。

體育名嘴貝勒斯(Skip Bayless)說：「這場不會列入梅威瑟的職業紀錄，但這已經永遠玷汙了他的成就。」美媒CNN也做出專題報導，認為這種短視近利的騙錢比賽正在扼殺真正的職業拳擊。這也怪不得梅威瑟，誰叫大家喜歡看網紅呢（羅根的Youtube頻道有2300萬訂閱者），梅威瑟說：「我平常真打的拳賽大概可賺3500萬美元吧，但我只要陪網紅上場繞個兩圈就有1億美元了。」羅根保羅少說也能進帳千萬美元。

(中時新聞網)