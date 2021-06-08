小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。本土疫情自5月中升溫迄今，已有不少撐過去年疫情的知名店家撐不下去，如板橋最有名的「油庫口蚵仔麵線」宣布關閉漢生店、台中也有連鎖火鍋店，開幕五天就宣布暫停營業「加碼裝潢」。

【1】餐飲收攤倒店潮 山雨欲來

疫情居高不下，全台三級警戒延長至6月28日，所有內需服務產業進入史上最殘酷生存淘汰賽，位在海嘯第一排的餐飲業更是哀鴻遍野，不少業者悲觀表示，紓困4.0只是杯水車薪，若等不到政府進一步紓困，不出二個月，預料將會有史上最慘烈的收攤倒店潮。

【2】財長對行庫董總下令：「要把自己當作CDC！」

財政部長蘇建榮7日下午召集九大行庫董總舉行每季業務會報，緊盯各大行庫執行防疫措施的力度，不亞於紓困，特別在會上要求各大行庫董總：「要把自己當作CDC（中央疫情指揮中心）！」

【3】台塑又示警：2大干擾 第3季恐旺季不旺

台塑四寶表示，近期石化產品平均跌幅約10％，價格雖仍處高位盤整，但潛在下跌壓力是存在的。雖然第三季為塑化傳統旺季，但在疫情、狂飆運費及台灣水、電穩定等問題增添營運考驗， 第三季恐旺季不旺，成長止步，營收預期持平或小幅衰退。

【4】面板驅動IC雙雄 野村喊進場正甜

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，面板驅動IC（DDI）非商品化產品，與半導體產業循環周期關聯更深，而不是面板，並提出六大理由，強調現在是聯詠絕佳買點，同步點名頎邦評價降到歷史低點，投資價值正甜。

【5】拜登將59家中企列黑名單 陸將反擊？

美國總統拜登週四擴大中國軍工相關企業投資禁令，清單上的中企增至59間，包括華為和三大電信公司。禁令將於8月2日生效。對此，中國外交部回應，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

(中時新聞網)